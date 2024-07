La receta de los Mini Chefs de PortCastelló: una ensalada de boquerones en vinagre

La propuesta no es original, pero el éxito está garantizado cuando se repite la fórmula de ocio, cocina y niños. Algo tienen los fogones que atraen a los más pequeños de la casa, posiblemente porque están acostumbrados a que otros preparen lo que ellos comen, aunque no tiene porqué ser siempre así. Este viernes, en PortCastelló, se demostró que con la fórmula adecuada, la cocina no tiene edad y nunca se sabe cuándo se pueden estar sentando las bases de la futura gastronomía.

Mini Chef Concurso Nacional de Cocina para Niños y Niñas es la iniciativa impulsada de la mano por PortCastelló y el Ayuntamiento de la ciudad, que en su primera fase ha contado con la participación de 60 menores, de entre 6 y 12 años, que han tenido que aplicarse a fondo para confeccionar su versión de la receta propuesta: una ensalda de frutas, hortalizas con aliño y boquerones en vinagre.

Todo un reto, sin duda, porque la manipulación del pescado no suele ser plato de buen gusto (nunca mejor dicho) para todo el mundo, y quizás ese ha sido otro de los aciertos de la convocatoria, ayudar a los pequeños cocineros a que se familiaricen con todo tipo de texturas y productos.

Y con la materia prima a su alcance, su misión fue la de imaginar y dar forma a su plato, para que el jurado pudiera valorar el resultado. En esta ocasión, los encargados de tomar la difícil decisión de seleccionar a los 32 participantes que pasarán a la siguiente ronda han sido la directora de MediTV, Loles García; el jefe de estudios de la Escuela de Hostelería Costa Azahar, Ramón Reolid, y el chef de Divercuina de la Terreta, Cristián Vielma.

Los miembros del jurado en el momento de la valoración de los platos preparados por los concursantes. / MEDITERRÁNEO

A las cosas hay que darles la importancia que merecen, y así lo quisieron demostrar las autoridades que estuvieron presentes en la sesión inaugural del concurso. Para apoyar a los 60 participantes estuvieron el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; el director de El Corte Inglés Castellón, José María Pereda, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sant Pere, Manu Peña.

Los 32 clasificados participarán en los octavos de final, que se disputarán este sábado a partir a las 10.30 horas. Tendrán que preparar una tortilla de gamba blanca del Grao y mayonesa. Los cuartos de final serán a las 16.30 horas, momento de elaborar un tartar de carne y un ceviche. La final será el domingo.