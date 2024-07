Garcia (Compromís per Castelló): "El PP vol castellanitzar el nom per odi al valencià”

Compromís ha manifestat el seu rebuig a l'aprovació definitiva per al canvi de denominació de Castelló que elimina la forma exclusiva en valencià per considerar-la una "qüestió d'odi al valencià sense cap argument legal ni filològic".

Ignasi Garcia, portaveu de la coalició valencianista a l'Ajuntament de Castelló ha lamentat que "el Partit Popular ha decidit ignorar i excloure l'informe que ha fet el Departament de Llengües i Cultures Europees de l'UJI, obviant que el Departament qüestiona de forma clara i oberta el canvi que plantegen des del govern".

Informe de l'UJI versus Fortuño

Segons ha afirmat el portaveu, "Begoña Carrasco no vol incorporar l'informe l'UJI perquè és la constatació que l'informe que han presentat està ple d'errades greus i és contrari al que diuen els experts lingüistes".

Garcia ha retret que l'acord d'aprovació no respon en cap moment a les al·legacions plantejades i fins i tot les ignoren: "L'informe de resposta lingüística no argumenta res, l'únic que fa és aprofundir en la seua falta de credibilitat".

"Compromís hem plantejat qüestions legals, com per exemple la llei de patrimoni cultural que diu que la toponímia ha de cuidar-se perquè és patrimoni d'interés cultural o les recomanacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que el PP obvia", ha afegit.

Lectura interessada de l'ONU

Per al portaveu municipal de Compromís el govern de PP i Vox fa una lectura equivocada del precepte de l'ONU i la seua recomanació de mantindre la forma única del topònim excusant-se en què en algun moment contemplen una segona forma.

"El que no diu el govern és que es contemplen dues formes quan parlem de dues llengües molt diferenciades, com puguen ser el castellà i l'èuscar. Eixes normes la que ens volen aplicar a dues llengües i alfabets que es pareixen moltíssim és una castellanització, perquè en el cas de Castelló és només una lletra" ha criticat el portaveu.

"El PP utilitza arguments que es poden aplicar a idiomes diferents, amb alfabets diferents inclús a una qüestió que només va d'una N, la qual cosa demostra la voluntat de balcanitzar Castelló per part de Carrasco i el seu govern" ha argumentat Garcia i ha afegit que "volen crear una diferència que no existeix i un conflicte entre idiomes que no existeix".

Falsos arguments

Finalment, des de la formació valencianista han criticat que el PP defense que al decret de canvi de nom de la Generalitat valenciana no s'especifica com ha de ser el currículum de qui faça l'informe, "perquè eixe argument és fals, el decret exigeix que ha de ser un expert lingüístic".

Garcia ha subratllat que "un filòleg expert en literatura i dret no és un filòleg expert en lingüística i el PP no ha aportat cap document que justifique que Fortuño ho és" i per aquest motiu "el seu informe no té cap validesa".