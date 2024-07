El TRAM de Castelló 'estrena' quatre nous vehicles elèctrics

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha adquirit quatre nous troleibusos elèctrics amb guiat òptic per a reforçar el servici del TRAM de Castelló. Segons arriben les unitats es posaran a circular en mode de prova, amb l’objectiu que el servici estiga plenament operatiu esta tardor.

El nou conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha explicat que els nous vehicles “permetran augmentar la freqüència de la línia al

mateix temps que es reduïxen les emissions, ja que les noves unitats en substituiran altres més antigues que utilitzaven dièsel”.

Inversió per a la ciutat

L’adquisició d’estos vehicles del model Ietram, fabricats per l’empresa espanyola Irizar amb sistemes de guiat òptic de Siemens, ha suposat una inversió de 4.282.654 euros provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Càrrega ultrarràpida

Dins de la mateixa iniciativa s’han habilitat també punts de càrrega ultraràpida que permeten, en un lapse de temps d’entre tres i cinc minuts, subministrar als vehicles energia suficient perquè disposen d’una autonomia d’entre 50 i 60 quilòmetres. Esta millora tecnològica, segons Martínez Mus, “permet la circulació dels troleibusos per qualsevol via, ja que no depenen del subministrament continu d’electricitat a través de la catenària”.

“Estos nous vehicles són molt més versàtils i respectuosos amb el medi ambient, més silenciosos i s’integren millor en l’entorn urbà”, ha conclòs Martínez Mus.