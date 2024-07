L'UJI y l'Ajuntament convenien fer programes d'activitats físiques dirigits a persones afectades per càncer

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i l'alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, han signat un conveni de col·laboració per a donar suport a la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia «Fundació José Soriano Ramos» (CAFO). Concretament, l'Ajuntament aportarà 20.000 euros als diferents programes que desenvolupa la Càtedra dirigits a millorar la salut, qualitat de vida i benestar dels pacients oncològics.

L'acte també ha comptat amb la presència del vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo; el director de la Càtedra i degà de la Facultat de Ciències de la Salut, Eladio Collado, i Elena García, responsable dels programes d'exercici físic i codirectora de la Càtedra.

La rectora de l'UJI, Eva Alcón, ha posat en valor l'adhesió de l'Ajuntament de Castelló a la Càtedra «perquè la suma d'esforços multiplica els efectes positius i s'arriba a més gent, i més en un programa com aquest en el qual el principal objectiu és donar esperança i qualitat de vida a les persones amb càncer, ajudar-los a tenir un bon estat físic i emocional durant tot el tractament de la malaltia». Alcón ha subratllat la importància de continuar enfortint les iniciatives que permeten avançar en l'abordatge de malalties com el càncer i ha garantit que «des de la Universitat posem tots els recursos possibles: coneixement, investigació i transferència, per a poder millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones».

Representants de l'UJI y de l'Ajuntament. / MEDITERRÁNEO

Per part seua, l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha assenyalat que «aquesta aportació serveix per a mostrar el nostre suport a tot eixe treball en benefici de les famílies castellonenques que pateixen l'impacte del càncer, de manera especial a les dones que pateixen càncer de mama» i ha destacat la importància de comptar amb entitats com la Càtedra que aposten per la investigació oncològica. En aquesta línia, ha apuntat que «des de les administracions hem de dotar de recursos i facilitar eines a investigacions que òbriguen la porta a noves teràpies i perquè el càncer cada vegada tinga menys incidència».

"Especial interés"

Finalment, el director de la Càtedra, Eladio Collado, ha subratllat que «aquest conveni adquireix un especial interés per a la Càtedra, atés que CAFO naix en l'UJI a la ciutat de Castelló, i treballa principalment amb pacients d'hospitals d'aquesta localitat, motiu pel qual és estratègicament prioritari».

La Càtedra d'Activitat Física i Oncologia «Fundació José Soriano Ramos» treballa amb el Servei d'Oncologia Mèdica des de l'any 2021 i a través de diferents programes d'exercici físic ha col·laborat amb més de 300 pacients oncològics per a millorar la seua condició física, aspectes psicològics i qualitat de vida. Concretament, la Càtedra duu a terme projectes amb pacients amb càncer de mama, pulmó, pròstata, còlon i ginecològic.

Per a 2024, està previst que a la ciutat de Castelló de la Plana es treballe amb 10 grups d'exercici presencial vinculats als diferents programes d'investigació de la Càtedra, amb els quals es podrà atendre prop de 200 pacients anualment. A més, hi haurà dos grups d'adherència a l'exercici físic per a pacients supervivents de càncer; es realitzarà una valoració mensual per a poder incorporar nous pacients i fer seguiment dels que ja estan realitzant els programes; i es treballarà amb un grup d'exercici físic en línia, per a facilitar la participació de pacients amb impossibilitat d'assistir presencialment.