Puerta (PSOE) exige a Carrasco que desautorice de forma inmediata "el plan xenófobo de Vox contra la inmigración ilegal"

La portavoz del grupo municipal socialista de Castelló, Patricia Puerta, ha criticado este viernes de nuevo el plan de choque contra la inmigración ilegal que prevé lanzar Vox desde la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló, una iniciativa, que según la edila, es “ilegal, porque incumpliría la Constitución; que viola competencias de la Policía Nacional y que tiene tintes xenófobos, porque pretende criminalizar a las personas por razones de raza o de origen”. Unas afirmaciones de las que se hace eco ya este periódico en su edición de este viernes en relación a este plan adelantado por Mediterráneo.

Ante esta “barbaridad”, como ha calificado Puerta la última propuesta de Vox, la socialista ha exigido una respuesta inmediata de la alcaldesa del PP, Begoña Carrasco, quien debe desautorizar de manera inmediata a su concejal de Seguridad, Antonio Ortolà, “la alcaldesa no puede seguir poniéndose de perfil mientras en su equipo de gobierno suceden hechos tan graves. Exigimos que dé la cara y ponga freno de una vez por todas a las barbaridades de VOX, porque ella es la única responsable de haberlos metido en su equipo de gobierno. La alcaldesa debe romper de inmediato con sus socios de extrema derecha y sacarlos del gobierno municipal, de lo contrario va a ser la culpable de fomentar la xenofobia en Castelló y romper la convivencia ciudadana”.

Los detalles

La portavoz del grupo socialista ha rebatido las medidas que anunció el concejal de la "ultraderecha" Antonio Ortolá, “una mezcla de bulos y medidas sensacionalistas, sin ningún fundamento legal, que sólo buscan deteriorar la convivencia”. En este sentido, la edil ha explicado que no se puede controlar el padrón municipal contra fraudes sólo en el caso de los inmigrantes, “el empadronamiento ilegal no tiene nada que ver con la situación de irregularidad de los inmigrantes. El empadronamiento es un derecho de cualquier persona que vive en una población y el ayuntamiento debe controlar a todas las personas empadronadas, pero sólo para confirmar sí residen o no, ya que, en cualquier caso, de detectarse alguna anomalía no sería un hecho delictivo, sería una irregularidad administrativa. ¿Por qué no anuncian inspecciones a todo el mundo en temas de empadronamiento, no sólo de los inmigrantes en situación de irregularidad?”, se pregunta Puerta, quien ha añadido que “establecer un control de empadronamientos ilegales solo dirigido a los inmigrantes sería inconstitucional”.

En cuanto a la intención de Vox de denunciar posibles casos de inmigrantes irregulares, comprobar su identidad y multar a los responsables, desde el PSPV han querido dejar claro que “la Policía Local no es competente en materia de control de situaciones de irregularidad. Es competencia de la Policía Nacional. El ayuntamiento no tiene competencias en inmigración, no puede abrir un canal de denuncias y mucho menos puede inspeccionar domicilios particulares sin una orden judicial”.

Por lo que se refiere a las prestaciones sociales, la concejala socialista ha mostrado su rechazo más absoluto al discurso plagado de "mentiras" de Vox, “los inmigrantes en situación de irregularidad no tienen derecho a prestaciones de ningún tipo mientras no tengan su situación regularizada. Sólo tienen derecho a la sanidad pública y universal porque así la instauró el gobierno del Botànic en 2015”.

Por último, la portavoz del grupo municipal del PSOE también ha desmontado las insinuaciones de Ortolá sobre posibles fraudes electorales, “es otra aberración más, porque quienes están en situación irregular no pueden votar. Parece mentira que el concejal de Seguridad, siendo abogado como es, tenga un desconocimiento tan grande del sistema o, lo que es peor aún, que sea conocedor y mienta para engañar a la ciudadanía”.