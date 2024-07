Vox insiste en su plan antiinmigración ilegal y para el PSOE es "inconstitucional"

El plan de choque contra la inmigración ilegal que Vox prevé lanzar desde la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló y adelantado ayer por el periódico Mediterráneo ha enfrentado a este grupo municipal con el socialista cuya portavoz, Patricia Puerta, tildó esta iniciativa de «inconstitucional».

En un contexto actual donde la política migratoria ha puesto en el punto de mira los acuerdos entre el PP y Vox y que incluso ha llevado a la ruptura del pacto de gobierno a nivel autonómico, el portavoz de la formación de Abascal, Antonio Ortolá, ahondó aún más en esta propuesta. Al control del padrón municipal para detectar fraudes o a la posibilidad de realizar denuncias anónimas para controlar los empadronamientos ilegales según recoge este plan, Ortolá sumó ayer su preocupación por la okupación irregular que también quiere intentar eliminar a través de la revisión de este documento.

Pacto de gobierno

De hecho, el portavoz de Vox recordó, asimismo, que en el pacto de gobierno con el PP, en los puntos 12 y 13, aparece «el establecimiento de medidas reguladoras del empadronamiento y de la inmigración irregular, tendentes a lograr la certeza y veracidad de los empadronamientos, de forma que sena reales y no ficticios» y disponer «medidas de aseguramiento de que el objeto y fines sociales de asociaciones solicitantes de ayudas y subvenciones municipales relacionadas con la inmigración, tiene como destino final a perceptores inmigrantes en situación acreditada de legalidad o tenga como objeto la regularización inmediata de los mismos». Con respecto a este plan, fuentes del PP afirmaron que los ayuntamientos no tienen competencia en materia de inmigración y se remitieron, precisamente, a esos puntos 12 y 13. «Lo único que podemos hacer es controlar los empadronamientos para evitar las okupaciones y evitar los que no se ajustan a la Ley», dijeron las mismas fuentes.

La respuesta del grupo municipal del PSOE ante el anuncio de este plan antiimigración ilegal de Vox no se hizo esperar. La portavoz Patricia Puerta y tras calificar de inconstitucional el documento, afirmó que el consistorio tiene que controlar el empadronamiento de todo el mundo «no solamente de los inmigrantes». Además, destacó que la Policía Local no tiene competencias en materia de inmigración y que no puede «inspeccionar domicilios sin una orden judicial». En cuanto a las prestaciones sociales, Puerta destacó que las personas inmigrantes «solo tienen derecho a la sanidad y que las que están en situación irregular no pueden votar, por lo que no se puede hablar de fraude electoral».

A este respecto, Puerta se preguntó si la alcaldesa «va a permitir que en Castelló se lleven a cabo prácticas inconstitucionales» e instó a Carrasco a romper con Vox «y a que los que del gobierno local por el bien de la ciudadanía para que no sea responsable de sembrar la xenofobia y romper la convivencia ciudadana».