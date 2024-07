Los comerciantes del Mercado Central de Castelló miran hacia el futuro

El Mercado Central de Castelló ha pasado por varias etapas a lo largo de los años. Actualmente, está a la espera de una reforma --que aplauden los vendedores-- para reavivar aún más el comercio, después de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de la capital adjudicara el pasado jueves la redacción del proyecto de rehabilitación y cuyas obras comenzarán en año y medio. Tanto los vendedores como José Luis Hernández, gerente del mercado, concuerdan en que la falta de accesibilidad es uno de los mayores problemas que tiene actualmente el recinto, por eso piden que se vuelva a abrir al tráfico la calle Moyano, que está cortada por obras y dificulta la llegada a este.

Además, el cierre de comercios del centro de Castelló no favorece a que los ciudadanos se acerquen a comprar. Muchos dejan de ir. «El mercado debe ser el motor y el impulsor del comercio en la ciudad, pero tiene que acompañarle el resto de tiendas. Si hay cada vez menos, la gente no viene y no se puede vender», asegura Hernández.

Cada vez hay más población joven que decide ir a comprar al Mercado Central, ya que ponen en valor el producto de proximidad, así como la variedad y cantidad de alimentos o el trato personalizado que se da, puesto que aconsejan al cliente sobre la mejor manera de consumir los productos que compra. «La persona que quiere cocinar y comer bien viene al mercado porque sabe que nuestros productos se lo pueden ofrecer», expone una de las trabajadoras de la carnicería Remigio Beltrán.

Los comerciantes opinan

El pescadero César Ruiz es la quinta generación del mercado y lleva trabajando en la parada 24 años. Ha sentido que estos años han sido como una caída libre pero sin paracaídas porque nota que a lo largo del tiempo ha acudido menos gente a comprar. Además, asegura que la competencia entre ellos es sana, puesto que si hay más productos, se atrae a más clientela.

Mientras se estén realizando las obras, el Mercado Central pasará a estar ubicado en la plaza Santa Clara y, tanto él como otros muchos vendedores, opina que no caben, puesto que cada parada debería salir con sus metros y cree que la plaza no es tan grande. «Creo que si nos meten en una carpa, la gente vendrá a verla porque les llamará la atención y, después de la reforma, querrán venir para ver cómo ha quedado. De esta manera podemos atraer el interés de los ciudadanos y turistas», dice.

Con la reforma, César Ruiz piensa que el mercado se reavivará para que sigan yendo a comprar los clientes habituales y nuevos. «Los jóvenes entran y se enamoran del Mercado Central porque ven variedad de producto. Además, los vendedores que estamos aquí somos profesionales del sector y todos estamos especializados», afirma Ruiz.

Por otra parte, la frutera Rosalía Queral afirma que la idea es que con la reforma se anime el ambiente en el mercado. «En otras ciudades, como por ejemplo Barcelona, se han construido mercados en carpas mientras se hacían obras en el sitio en el que estaba ubicado y han tenido éxito», asegura la vendedora.

La panadera Loles Caballer manifiesta que el aumento de los precios de los productos ha repercutido también en el Mercado Central. «A la gente que viene le gustan los alimentos ricos y hechos como antes», expone la panadera. Además, reconoce que a veces es difícil mantenerse económicamente con una parada en el mercado, por eso cree que la llegada de esta reforma es positiva. Caballer opina que el traslado de las paradas será complicado para quienes usen cámaras frigoríficas para mantener fresco su producto. Aún así, opina que la nueva cara que se le dé al mercado mejorará con creces la situación.

¿En dos fases?

Manolo Espinosa es el vendedor que más tiempo lleva en el Mercado Central, concretamente 63 años. «Nosotros nos diferenciamos de los supermercados por la calidad de nuestros productos», manifiesta el trabajador. Matiza que en lo que respecta al espacio en el que se ubicarán en el exterior del mercado, está la posibilidad de que se trasladen en dos fases, por ejemplo, primero saldría pescadería y luego carne y verdura.

Eva Cost, de la parada El Matiner, cree que esta reforma es muy necesaria, debido a que el mercado «lleva muchos años sin someterse a ningún arreglo». «Hace falta cambiar el suelo, los aires acondicionados o las paradas», afirma.

José Luis Hernández reconoce que el mercado y la ciudad «se merecen» esta reforma integral. Es importante hacer un mercado atractivo para el cliente y para el que no lo es. «Nos gustaría que la gente venga a verlo y compre», concluye el gerente.