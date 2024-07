Toledo (PP): «Si vienen ‘menas’ irán a centros de la Generalitat»

Las políticas migratorias serán motivo de debate entre los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castellódurante el pleno que se celebrará este jueves y después de que los representantes municipales no consensuaran ayer en la junta de portavoces el punto referente a la acogida de menores no acompañados (conocidos también como menas). La falta de acuerdo a este respecto ha motivado la presentación de una moción sobre esta cuestión por parte de los socialistas.

Esta controversia llega solamente una semana después de que Vox, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, anunciara un plan contra la inmigración ilegal con siete medidas que levantó ampollas en la oposición y de que la formación de Abascal rompiera el gobierno autonómico ante la llegada de estos menores a la Comunitat valenciana.

En este sentido, el portavoz del grupo municipal del PP, Sergio Toledo, ha confrimado, con respecto a los menas, que si Castelló «ha de acoger a menores no acompañados, decisión que no depende del propio Ayuntamiento, lo hará en los centros de la Generalitat existentes en nuestra ciudad». Una afirmación sobre la que se han pronunciado fuentes de Vox que, pese a la ruptura del acuerdo a nivel autonómico por este motivo, destacaron que si el Ayuntamiento no tiene ninguna participación activa en la llegada de estos menores a la capital de la Plana, no romperán el pacto que tiene con el PP.

Por otra parte, durante el pleno también saldrá adelante la declaración institucional sobre el refuerzo a la sanidad de la capital presentada por Compromís y con las aportaciones del PP para mejorar esta asistencia en Castelló. Un acuerdo que aplaudió el portavoz valencianista, Ignasi Garcia. La sesión aprobará seguir con el proceso para la recuperación del doble topónimo y la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Real Cofradía de la Virgen del Lledó y los dos corbatines de honor para el Centro Aragonés y el Cuerpo Nacional de Policía.

Finalmente, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha criticado que el PP y Vox vetaran su declaración institucional donde el PSOE proponía instar a la Generalitat a actuar de manera urgente para regular la oferta de pisos turísticos, acabar con el intrusismo y frenar la escalada de precios.