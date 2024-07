El Patronat de Festes de Castelló incorporarà 154.858€ per a acabar de pagar factures pendents des de 2023 i sanejar els comptes

El Patronat Municipal de Festes ha convocat el Consell Rector amb caràcter extraordinari per a dijous que ve al Palau de la Festa, en el qual s'aprovarà la incorporació de 154.858,20€ procedents del romanent de tresoreria per a sanejar els comptes i pagar les factures a proveïdors que es trobaven degudes des de 2023.

La regidora de Festes i Presidenta del Patronat, Noelia Selma ha declarat que “amb aquesta aprovació en el Consell Rector de Festes convocat amb caràcter extraordinari dijous que ve, continuarem posant al dia els comptes del Patronat amb el compromís ferm de pagar dins del termini i en la forma corresponent als proveïdors, no com passava abans. L'objectiu en el qual hem estat treballant des que arribem és estar al corrent de pagament, perquè quan vam arribar al govern ens vam trobar amb un deute que ascendia a 900.000 euros en factures en el calaix des de 2022”.

Selma subratlla que “la nostra obstinació ha sigut des del principi que tots els proveïdors que treballen per a donar vida a les nostres festes estiguen al dia de cobrament i així revertir la situació que s'havia vingut produint durant les dues últimes legislatures amb el govern socialista al capdavant de l'àrea” i ha detallat que “des de l'u de gener de 2024 fins hui s'han abonat 1.226.232,80 euros corresponents al present exercici, també s'ha efectuat el pagament d'altres 595.000 euros que corresponen a l'exercici 2023 i amb aquesta nova incorporació de romanent aconseguirem estar al dia i tindre els comptes sanejats amb tots els pagaments realitzats”.

Licitació per a l'explotació de dues barres

En un altre ordre d'assumptes, el Consell Rector de Festes també ha aprovat les bases perquè el Patronat Municipal de Festes procedisca a la licitació de l'explotació de dues barres al Palau de la Festa, per un període de dos anys.

Així doncs, s'ha fixat un cànon de 8.500,00 € per any, a l'alça i es procedirà a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província, així com en la web municipal i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.