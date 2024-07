El PSPV de Castelló exigeix mesures de climatització en els col·legis

La Comissió Executiva Municipal del PSPV-PSOE de Castelló ha aprovat una resolució que insta l’Ajuntament de Castelló i a la Conselleria d’Educació a prendre mesures per a adequar climàticament els centres escolars i pal·liar la calor extrema a les aules. El secretari general del PSPV local, Rafa Simó, recorda que com a conseqüència del canvi climàtic, l’alumnat «suporta altes temperatures que no sols dificulten les condicions d’aprenentatge, sinó que minven el benestar a les aules i incrementen els riscos per a la seua salut».

«De la mateixa manera que els centres de treball s’adapten a la calor extrema, els col·legis han de reunir les condicions adequades, per això demanem als governs municipal i autonòmic que prenguen mesures i equipen els centres educatius davant els períodes d’altes temperatures, cada vegada més duradors i habituals», assenyala Simó. Entre les mesures que proposa el PSPV en la seua resolució està la implementació d’un Pla de Salut Ambiental en col·legis que incloga equips de climatització i instal·lació de panells fotovoltaics per a l’autoconsum; el increment de la vegetació als patis; tendals per a crear zones d’ombra i usos de tècniques passives de ventilació.

Per altra banda, els socialistes han aprovat una resolució que exigeix l’acolliment de menors no acompanyats a Castelló i insta l’equip de govern a habilitar espais Des de l’agrupació local s’insta a condemnar qualsevol declaració política que fomente i incite discursos d’odi i actituds xenòfobes.