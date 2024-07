Castelló cuenta con 231 candidatos para 14 plazas de bombero municipal

El Ayuntamiento de Castelló se encuentra inmerso en el proceso de estabilización de plazas en el Cuerpo Municipal de Bomberos y el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer los 231 aspirantes interinos que optan a las 14 plazas que salen a concurso. De estos candidatos, 12 son mujeres y la cifra total sería mayor si no se hubiera excluido a 173 personas por no presentar la solicitud en tiempo y plazo, desestimiento o no aportar la autobaremación o los méritos requeridos en la convocatoria.

Además, ayer mismo finalizó el periodo para presentar documentación para optar a otras cinco plazas que han salido a concurso-oposición, también para el Cuerpo Municipal de Bomberos.

Carrasco y Ortolá junto a jefes y responsables de los bomberos en la presentación de los nuevos vehículos municipales. / MEDITERRÁNEO

De esta forma, con las 14 y estas cinco, el Ayuntamiento de Castelló tiene el objetivo de consolidar las plazas actuales de interinos.

Así, lo corroboró ayer el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, quien destacó el arduo trabajo que ha hecho el actual equipo de gobierno para lograr una «solución que era difícil, entre varios departamentos como el jurídico, recursos humanos, la propia jefatura de bomberos y las concejalías de Economía, Personal y Seguridad Ciudadana».

Ortolá recordó que hace unos meses reunieron a los bomberos con el fin de explicarles que habían llegado a un arreglo porque, de lo contrario, estos trabajadores municipales interinos se hubieran quedado sin empleo y ahora tienen la posibilidad de estabilizar su plaza para ser funcionarios de carrera en el consistorio, además de las «otras cinco plazas que salen a concurso-oposición».

«Crítica al Acord de Fadrell»

Además, según explicó Ortolá al periódico Mediterráneo, los bomberos que no puedan estabilizar la plaza «quedarán como interinos y nadie perderá su trabajo».

El edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias recordó «el comprometido trabajo a este respecto que hemos realizado en el último año porque este problema viene de años». «El anterior gobierno municipal no fue capaz de dar una solución a esta situación y nosotros, el actual equipo local, sí que lo hemos hecho», concluyó Ortolá. En la actualidad, la plantilla de los bomberos tiene 81 miembros.

Suscríbete para seguir leyendo