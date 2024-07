Vigilias en 19 localidades de Castellón para exigir protección eficiente a las víctimas de violencia machista

Hartas. De «tantos asesinatos de mujeres», de minutos de silencio, concentraciones y manifiestos «que son necesarios, pero insuficientes»; Y hartas de «respuestas retóricas» que «no frenan la mano de los agresores». Y es que el balance de cifras es demoledor: 14 asesinatos en los últimos 16 días, dos de ellos perpetrados en la Comunitat Valenciana.

Por ello, alrededor de 200 asociaciones de mujeres participarán en una noche de vigila contra la violencia machista en 19 localidades --por el momento-- de la provincia de Castellón (más de un centenar en toda la Comunitat Valenciana) bajo el lema Fartes de violència masclista. Una cita a la que se van sumando poblaciones y que se celebrará a partir de las 22.00 horas. La convocatoria ha traspasado las fronteras autonómicas y también se celebrará en ciudades de Cataluña, así como en Toledo o Cádiz, según informó a este diario Encarna Barragán, miembro de la Coordinadora Feministas de Castelló.

La iniciativa surgió en l’Horta Sud y la iniciativa se extendió por todo el territorio valenciano. Y es que están «hartas», de norte a sur. De la costa al interior.

Las mujeres valencianas se reconocen hartas, así que han convocado esta noche de vigilia, movidas «por la legítima rabia que produce la inacción ante la pérdida de tantas vidas, los avances de ideologías reaccionarias y machistas y la falta de respuestas suficientes y eficaces». Y es que las mujeres quieren respuestas, y no se refieren a «declaraciones de principios, ni actuaciones mediáticas». El manifiesto es claro y se centra en cuatro puntos, sin negociación posible: «Queremos que se cumplan y se hagan cumplir las leyes vigentes que han de garantizar la protección de las mujeres amenazadas. Que no desaparezca , ni sufra ningún recorte ni uno solo de los recursos existentes para la lucha contra la violencia machista. Exigimos que ante cada asesinato se rindan cuentas de los errores cometidos, de los fallos detectados y se articulen las necesarias medidas de mejora. Y nuestra última petición se centra en que se evalúe el pacto valenciano contra la violencia de género machista vigente hasta 2022 y se elabore de forma urgente y negociada el pacto contra la violencia de género».

Esta iniciativa pretende visibilizar y dar voz a quienes ya no la tienen. «El silencio mata, porque la queja no salva vidas, porque la indignación no es suficiente. Estamos convencidas de que no hay futuro como sociedad sino se protege la vida de las mujeres y las criaturas desde la implicación de las personas y la responsabilidad de los poderes públicos. Cada mujer asesinada es un fracaso social que no podemos seguir tolerando», dicen las convocantes.

Y recalcan que los asesinatos no paran: «Estamos hartas de tantos asesinatos de mujeres, mes tras mes, año tras año, que se han llevado por delante en 48 horas la vida de cinco mujeres, catorce asesinatos en los últimos 16 días. La causa no es el calor del verano sino la obligada convivencia, la variación de las rutinas y la sensación de pérdida de control que dispara la violencia de los agresores.

Con una vela

Así, las mujeres tomarán las principales calles y plazas de sus municipios para visibilizar su indignación. Es más, invitan a las personas que asistan a llevar una vela y concentrarse frente a los ayuntamientos.

