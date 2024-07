El pleno municipal aprueba la recuperación del doble topónimo Castelló / Castellón

El Pleno del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este jueves la recuperación de la denominación con la forma bilingüe Castelló de la Plana / Castellón de la Plana. El portavoz de gobierno, Vicent Sales, ha reivindicado “la recuperación del topónimo bilingüe de nuestra ciudad con la normalidad propia de un bilingüismo cordial que hoy en día practicamos en Castellón para envidia de algunos y rabia de otros. Con normalidad y con libertad”.

“Y esa normalidad viene avalada por el riguroso trabajo elaborado por el Doctor en Filología Románica-Hispánica y Catedrático de Lengua, Santiago Fortuño, que cuestiona algunas de las tesis en las que se basó la supresión del nombre en su versión castellana de la ciudad por parte del anterior gobierno municipal”.

El concejal ha hecho un repaso de las diferentes evidencias que incorpora el texto de Fortuño en la defensa de la forma del topónimo castellano y su uso no sólo en la Plana sino en otros lugares del territorio español, que rebaten las teorías de imposición a partir del siglo XVIII. “El topónimo Castellón no era utilizado por los forasteros o castellanos para referirse en nuestra ciudad, sino que era la forma en que los castellonenses nos referíamos en nuestra ciudad cuando hablábamos o escribíamos en castellano”, ha insistido Sales.

“Yo no sé donde se sacan ustedes que esto lo hacemos porque ‘odiamos’ el valenciano, cuando el valenciano no solo no se suprime, sino que se mantiene en primer lugar de la doble denominación. Aquí el único odio acreditado es el que manifestaron PSOE y Compromís. En concreto odio al castellano en una actitud xenófoba y casi racista que vulnera las recomendaciones de la ONU”, ha afirmado, recordando que tal y como también recoge esta organización mundial “no es obligatorio tener una denominación única, es más la doble denominación viene amparada por la especial singularidad del bilingüismo en la Comunidad Valenciana”.

“El Ayuntamiento de Castellón en el año 1982 optó por una de las soluciones posibles: la cooficialidad de ‘Castelló de la Plana/ Castellón de la Plana’. A nuestro parecer, tanto el Ayuntamiento, como la Generalitat Valenciana y también la Acadèmia Valenciana de la Llengua, tienen que respetar las recomendaciones de la ONU sobre toponimia”, ha continuado.

Sales ha recalcado que “los únicos que odiaron una lengua y una denominación histórica por puros prejuicios ideológicos los unos y por sumisión al nacionalismo los otros fueron PSOE y Compromís. Su reacción ante el Informe de un doctor en Filología y Catedrático de Lengua, el Dr. Fortuño, dice muy poco de su honestidad intelectual. Dice más bien que su petulancia es directamente proporcional a su insolvencia”.

Medalla de Oro de la Ciudad

El pleno municipal ha votado y ha aprobado, con 24 votos a favor y 2 votos en contra, a la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó que se otorga en reconocimiento a la labor desempeñada por la Cofradía y con motivo del éxito de la celebración del Centenario de la Coronación de la Patrona, con más de 130 actos organizados, que han puesto de relevancia el orgullo de ser y sentirse de Castellón.

Así mismo, el pleno ha aprobado por unanimidad la concesión del corbatín de honor al Centro Aragonés de Castellón, que en el año 2022 cumplió 100 años, no pudiéndolo celebrar debido a la pandemia. Una asociación que es símbolo de intercambio cultural. Un ejemplo de los lazos que unen a dos tierras hermanas como son Castellón y la comunidad aragonesa, que tiene una numerosísima representación en nuestra ciudad. Contará también con esta distinción el Cuerpo Nacional de Policía reconociendo su labor a lo largo de 200 años de existencia, siendo una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía.

Acogida menores no acompañados

Este pleno también ha acogido el debate entorno a una moción presentada por el grupo municipal socialista sobre la acogida de menores inmigrantes no acompañados, que no ha prosperado. El portavoz del gobierno ha criticado que “el punto que se debate, no deja de ser una ocurrencia, pidiendo que el Ayuntamiento habilite espacios de titularidad municipal para acoger menores migrantes, cuando la atención las políticas de inmigración no son competencia del Ayuntamiento”. Sales ha recordado a los socialistas que “en la ciudad de Castellón hay 5 Hogares de Acogida dependientes de la Generalitat Valenciana”.