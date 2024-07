La «gran peligrosidad» de una rampa ‘enciende’ a vecinos del Raval en Castelló

Una rampa ubicada entre las calles Cerdán de Tallada y Sant Roc de Castelló es motivo de polémica entre los vecinos de la zona, en especial entre los que van en silla de ruedas, ya que, según denunció ayer Maribel Simón, una de las afectadas, la «pronunciada pendiente ha provocado caídas y es un peligro para nosotros porque nos inclinamos sobremanera hacia un lado y corremos el riesgo de que nos pueda atropellar un vehículo». «Yo casi caigo pero menos mal que iba con mi hija y pudo cogerme a tiempo», señaló Simón a este diario. Una queja que otros vecinos de esta parte de la ciudad apoyan.

Si bien esta castellonense reconoce que hay otras rampas que no tienen esta problemática, sí que cree que es necesario que el Ayuntamiento de Castelló «tiene que dar una solución a esta situación por el bien de todos porque no podemos seguir así».

Maribel Simón, afectada por la rampa. / TONI LOSAS

En el mismo sentido se pronunció el director de Cocemfe, Samuel Miralles, con respecto a las rampas que, pese a que se han construido para facilitar el paso a las personas con movilidad reducida, no cumplen con este objetivo, si no todo lo contrario. «Una rampa tiene que tener una pendiente no muy elevada y tampoco muy prolongada para que el usuario no corra el peligro de caer», afirmó Miralles, quien destacó que hoy en día existe una normativa «que se tiene que cumplir y no se puede permitir que haya este tipo de rampas». El representante de Cocemfe reiteró a este periódico que, normalmente, en la zona centro de Castelló y alrededores, estas suelen cumplir la norma, «aunque no es así en algunos barrios, especialmente de la periferia, que es donde más actuaciones se tienen que realizar a este respecto y mejorar las rampas».

Miralles explicó que, en cuanto desde Cocemfe «detectamos alguna rampa que no está bien, lo trasladamos al Ayuntamiento para que lleve a cabo las medidas de mejora correspondiente en materia de movilidad o accesibilidad». Además, invitó a los ciudadanos que detecten este tipo de situaciones que lo denuncien ante el consistorio o lo comunique a Cocemfe para que, «entre todos podamos solucionar este problema».