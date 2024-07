El Consell Rector d'Esports aprova la candidatura de César Lapica Traver com a nou gerent de l'òrgan autònom

El Patronat Municipal d'Esports ha acollit la sessió del Consell Rector en la qual s'ha donat llum verda a la candidatura de César Lapica Traver, per a ocupar el càrrec de Gerència del Patronat. Així doncs, amb aquest pas el càrrec serà ratificat després de la seua aprovació en la Junta de Govern Local.

La regidora d'Esports a l'Ajuntament de Castelló, Maica Hurtado ha explicat que “s'ha tingut en compte l'experiència i currículum de tots els candidats i s'ha valorat favorablement que aquest, haja pertangut anteriorment al Consell Rector, a si com la seua vinculació amb entitats educatives, la qual cosa contribuirà al foment de l'esport base i que haja sigut membre de l'organització de la Marató de Castelló”.

“Cal recordar que l'anterior gerent va dimitir al juliol de 2022 per la greu situació de fallida tècnica del Patronat, a causa de la mala gestió política de l'anterior govern. Es va arribar a necessitar de més d'un milió d'euros per a pagar a proveïdors, a més deixar contractes caducats. Des que vam arribar el nostre objectiu ha sigut sanejar els comptes per a garantir el pagament a tots els proveïdors i mantindre els serveis a la ciutadania”, ha manifestat Furtat.