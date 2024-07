La UJI aconsegueix captar més d’1,2 milions d’euros per a mobilitats internacionals dins del programa Erasmus+

La Universitat Jaume I ha aconseguit superar, per segon any consecutiu, el milió d’euros de fons captats dins de l’acció clau 1 del programa Erasmus+. Per al curs 2024-2025, s’han captat 1.227.549 € per al finançament de les mobilitats internacionals, xifra que representa un increment d’un 19,5% respecte al fons captats en 2023. D’aquesta quantitat, quasi 75.000 € corresponen al finançament del consorci format per l’UJI, el SERVEF (LABORA) i el Conservatori Superior de Música de Castelló gestionat per l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques des de 2015, i que col·labora amb més de 120 entitats estrangeres per a fer possibles els intercanvis de pràctiques per a l’estudiantat de l’UJI, mentre que 1.150.000 € corresponen al projecte de l’UJI gestionat per l’Oficina de Relacions Internacionals.

«Aquests fons permetran millorar i desenvolupar els diferents programes de mobilitat internacionals del nostre estudiantat, personal docent i personal tècnic d'administració i serveis», ha destacat la vicerectora de Relacions Internacionals, Eva Camacho. De fet, les diferents accions gestionades per l’Oficina de Relacions Internacionals i l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques faran possible que els fons concedits recentment beneficien al voltant de 400 participants durant el curs acadèmic 2024-2025 dins de les diferents accions previstes de mobilitat d’estudis i pràctiques externes, tant de llarga com de curta durada, i de mobilitat del personal.

Com a novetat, per primera vegada el projecte Erasmus+ permet a l’estudiantat comptar amb uns fons addicionals per a cobrir les despeses de viatge. A més, es contempla un augment de la quantia de les beques percebudes per col·lectius més vulnerables que inclouen nous supòsits. Aquestes mesures, juntament amb el finançament de mobilitats curtes, contribueixen significativament al foment de la inclusió en els programes de mobilitat internacional.

Cal destacar la coordinació de les diferents oficines de l’UJI, així com dels coordinadors i tutors de mobilitat i pràctiques, en la gestió dels programes de mobilitat internacional, que fan possible cada any que tota la comunitat universitària puga optar a gaudir d’un període de mobilitat a l’estranger amb totes les garanties del compromís de la Carta Erasmus.

L’UJI compta amb més de 700 convenis bilaterals d’intercanvi d’estudiantat amb universitats estrangeres en més de 26 països diferents de tot el món. L’estudiantat de grau, màster i doctorat, així com el personal de l’UJI, ja ha sigut seleccionat i podrà gaudir de les ajudes de mobilitat durant el pròxim curs acadèmic en els diferents programes de mobilitat gestionats per l’Oficina de Relacions Internacionals i programes de pràctiques en empreses i institucions estrangeres gestionats per l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques.

El Pla d’Acció de Govern de l’UJI, el propi model educatiu i el Pla d'Ocupabilitat i Emprenedoria de la institució propicien i incentiven la mobilitat i l’ocupabilitat de l’estudiantat de tots els cicles a través dels diferents programes amb nombrosos països dels cinc continents. «Ens apropem a l’objectiu que un 20% dels titulats de l’UJI gaudisquen almenys d’un període de mobilitat durant els seus estudis o com a recent graduats gràcies als diferents programes», ha destacat Eva Camacho. «Aquests programes de mobilitat es reconeixen dins del Certificat de Competències Transversals per a l’Ocupabilitat i també són un valor afegit al Suplement Europeu al Títol i són una contribució rellevant per a la internacionalització dels nostres títols», ha afegit.