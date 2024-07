Castelló activa les expropiacions per concloure la ronda Oest

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló ha iniciat aquest dimecres l'adquisició del sól necessari per a la culminació de la ronda Oest amb l'acord per a determinar el procediment de taxació conjunta.

Així ho ha informat el regidor portaveu de l'equip de govern, Vicent Sales, aquest matí en roda de premsa, explicant que la mesura es centra al tram "comprés entre la rotonda d'en la CV-151, coneguda com a rotonda de La Cadira, en la carretera de Borriol, i fins a la seua connexió amb la CV-16, en la carretera de l'Alcora”.

El regidor ha detallat que “aquesta resolució es comunicarà als propietaris de les parcel·les afectades durant aquest mes d'agost, després del que comptarà amb un període d'exposició pública per a al·legacions d'un mes”. D'aquesta manera, entre els mesos d'octubre i novembre, podria començar-se amb aquestes expropiacions, i no seria fins després quan se signarien i pagarien aquestes expropiacions per a obtindre els terrenys.

L'edil ha insistit que “aquests són els terrenys que s'expropiaran durant aquest 2024. En 2025 es realitzarà el mateix procés per a les parcel·les afectades entre la CV-16 i la rotonda de la Ronda Sud (accés AP-7), la qual cosa completaria la circumval·lació de la ciutat”.

Les expropiacions que s'inclouen en l'acord afecten 55 finques que sumen un total de 73.212 metres quadrats i compten amb una reserva de crèdit de 3.620.007,96 euros.

Vicent Sales ha volgut també subratllar “l'impuls decisiu d'aquesta obra estratègica per a la ciutat per part de la conselleria d'Infraestructures, amb el conseller Vicente Martínez Mus i, abans amb Salomé Pradas, que amb una inversió de més 46 milions d'euros ha aconseguit desbloquejar la paràlisi que afectava aquest projecte durant els últims anys. Gràcies al treball conjunt del Consell amb l'Ajuntament, la ciutat podrà veure feta realitat una circumval·lació que es va començar a gestar fa més de 30 anys”.

Ajudes al comerç afectat per obres

Un altre dels acords adoptats té a veure amb les ajudes als comerços l'activitat dels quals s'ha vist afectada per les obres públiques en diferents punts de la ciutat, com les de Zona de Baixes Emissions (ZBE), entre altres.

Segons recull el text aprovat, “els subjectes beneficiaris d'aquestes ajudes seran persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, dedicades al comerç minorista de la ciutat de Castelló de la Plana”.

També s'especifica que “es concedirà com a ajuda una quantitat fixa de 3.000 euros per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones treballadores”.

Quant a l'import concedit, estarà condicionat a la justificació del lucre cessant d'almenys el 20% i de la justificació de despeses corrents iguals o superiors pels sol·licitants sense que l'import de les ajudes puga ser, en cap cas, superior a l'import de les despeses efectivament justificades.

Sales ha titllat de “mesura històrica” a aquest acord, recordant que “el total de la quantia d'aquestes ajudes ascendeix fins als 2 milions d'euros, sent la major quantitat d'ajudes directes al comerç local de quantes ha tramitat mai l'Ajuntament de Castelló”.

“La concessió d'aquestes aportacions s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre les mateixes, sense perjudici de la possibilitat d'ampliació del crèdit disponible amb càrrec al pressupost municipal de l'Ajuntament”, ha apuntat.

Pàrquing d'autocaravanes

Vicent Sales també ha informat de l'acord que ha permés aprovar “l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió d'obres per a la redacció del projecte d'execució de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes en l'avinguda Ferrandis Salvador, amb l'execució de les obres i explotació d'aquest estacionament, així com l'explotació de l'estacionament existent a la platja de l Pinar”.

“Un contracte que contempla una explotació d'aquests aparcaments per un termini de 20 anys”, ha afegit el regidor. El portaveu també ha volgut recordar sobre aquest tema que “la nova zona d'aparcament, al costat de l'Aeroclub, comptarà amb 94 places, i se suma a les 47 ja existents en la zona al costat del Planetari, a la platja del Pinar”.

"La zona d'aparcament de Ferrandis Salvador es destinarà a l'estiu exclusivament a turismes, amb un total de 188 places gratuïtes. I les tarifes diàries per a les autocaravanes s'estableixen en 10 euros (IVA inclòs)”, ha detallat.

Per a Sales, “el que estem fent en aquest cas és posar ordre on abans, amb l'anterior govern a l'Ajuntament, regnava el caos. Així, es regularà i normalitzar l'estacionament de les autocaravanes que, malgrat el seu número creixent i que a vegades desbordaven zones no habilitades per a elles, ocupaven un espai que no els corresponia, mancant també dels serveis propis i l'atenció que requereixen aquest tipus de vehicles”.

“Una situació irregular que, gràcies a aquest equip de govern, es revertirà en benefici de tots, fent-se conforme marca la llei”, ha assegurat Sales.

Direcció tècnica Biblioteca Municipal 5.0

El portaveu de l'equip de govern ha posat el focus en “un altre dels projectes importants de ciutat que té en marxa l'equip de govern, com és la remodelació de la Biblioteca Municipal, també ha sigut objecte d'aprovació en la Junta de Govern Local”.

Així, Vicent Sales ha informat de l'aprovació mitjançant procediment obert, “del servei de direcció tècnica facultativa i coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres de rehabilitació de la Biblioteca Municipal, “Biblioteca 5.0 una plaça urbana de cultura”, cofinançat amb fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”.

Aquesta direcció tècnica compta amb un pressupost de 81.347,92 euros, més 17.083,06 euros en concepte d'IVA. Per a Sales, el projecte “aposta per la renovació d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat de Castelló, com és la Biblioteca Municipal del carrer Major. I el que persegueix és convertir-la en un gran punt de trobada per als amants de la Cultura i poder difondre-la a tots els públics. Una biblioteca adaptada a les necessitats del S.XXI, i també a les noves tecnologies i nous perfils d'usuaris, comptant amb una inversió de més de 3,6 milions d'euros”.