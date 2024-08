21 col·lectius de Castelló demanen que no torne la creu al parc Ribalta

«Al terme municipal de Castelló coneixem més creus, peirons com el de Lledó, la Creu del Bartolo (únic símbol catòlic on se celebren actes religiosos) i l'Ajuntament i els ciutadans no se’n plantegen la retirada». Aquest és un dels arguments exposats en un manifest que 21 col·lectius de Castelló han presentat, amb la finalitat de donar suport al recurs presentat contra la sentència que anul·la la retirada de la creu del parc Ribalta.

Consideren que «parlar de persecució religiosa per demanar la retirada d'un monument, que per a l'Església Catòlica mai va ser lloc sagrat o de culte, i que identifica la religió catòlica amb el feixisme i la violència, és una manipulació política que instrumentalitza la religió per part de grups socials, polítics i persones que defenen i justifiquen el franquisme».

Iniciativa política i no religiosa

Afirmen que este element «va ser impulsat en 1940 per l’Ajuntament de Castelló» i no per l’església, «en un temps que al riu Sec de Castelló s’estava afusellant», i que el significat de la creu no es podia canviar mitjançant una decisió individual ni política, ja que el significat del símbol «és producte d’una construcció històrica i de la percepció de la gent que l’ha viscuda», com a «vestigi del franquisme que va continuar sempre inalterable, per a la societat i per a la història».

Signants

El manifest no només està recolzat per grups d’esquerra, com el PSPV, Compromís, Podem, Esquerra Unida; sindicats o entitats com Acció Cultural o els Col·lectius per la Llengua i la Cultura. També signen les Comunitats Cristianes de València, el Grup Cristià del Dissabte o la Xarxa Cristiana. A més, s’inclouen el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, l’Associació de Víctimes de la Repressió del Franquisme o Amigos del Ribalta.

El document també exposa que la seua retirada del parc Ribalta «ha suposat un benefici per a la ciutadania», en recuperar este Bé d’Interés Cultural «la seua autèntica fisonomia» i fer que haja «un espai obert que ja no ofén familiars ni víctimes» del franquisme.