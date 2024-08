El pacto PP-Vox resiste a sus diferencias en el primer año al frente del Ayuntamiento de Castelló

Este jueves se cumple el primer año desde que el Partido Popular y Vox oficializaron su acuerdo para gobernar conjuntamente el Ayuntamiento de Castelló. Un periodo en el que ambas formaciones han resistido a sus diferencias, algunas más evidentes que otras, e impulsado sus primeros proyectos para definir a su manera el rumbo de la capital de la Plana.

A la hora de echar la vista atrás y hacer un primer balance, los dos socios coinciden en remarcar a este diario la unidad, si bien admiten la existencia todavía de esas diferencias e incluso líneas rojas que llevaron, en otras instancias, a la ruptura de los pactos, como ocurrió a nivel autonómico.

«Tras un año de pacto municipal lo más importante es que seguimos siendo un solo gobierno, estable, sólido, frente a un gobierno tripartito -PSOE, Compromís y Podemos- dividido que había antes, donde cada grupo político miraba por sus propios intereses y eso impedía sacar adelante proyectos claves para Castellón», valora la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien remarca que están «al servicio de todos los castellonenses y cumpliendo con la palabra dada».

«No estamos dispuestos a renunciar»

La munícipe, no obstante, recuerda que «hay líneas rojas, a las que como partido (Partido Popular) no estamos dispuestos a renunciar», refiriéndose en particular a «la violencia de género o la defensa del colectivo LGTBI».

De hecho, Carrasco aboga por «mejorar los protocolos de actuación en materia de prevención y coordinación con el resto de administraciones para ayudar y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género», a la vez que incide en la apuesta por la igualdad. «No vamos a preguntar a nadie a quien ama, a quien reza o a quien vota, defendemos la igualdad por encima de todo, que hace a los ciudadanos libres», sentencia.

Mientras, en líneas generales, el concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz de Vox, Antonio Ortolá, considera que «hoy, un año después, podemos decir que hemos conseguido revertir las políticas de la izquierda sectaria y catalanista que llenaban de ideología sin sentido nuestra ciudad».

«El pacto de gobierno ha funcionado a la perfección y ha definido al Partido Popular como un socio de gobierno leal y trabajador», evalúa el concejal de la formación que lidera Santiago Abascal, añadiendo que «a pesar de nuestras diferencias en diversos temas, conocidas por todos, no dejamos que afecten a la gestión, como sí pasaba con el anterior gobierno del Fadrell, y seguiremos trabajando los años que quedan de legislatura con el objetivo común de hacer mejor Castellón».

Los proyectos

Entrando en detalle, la primera edila reitera que el ejecutivo municipal funciona «como un solo bloque y nuestras diferencias ideológicas no nos impiden avanzar en proyectos clave para la ciudad».

Carrasco se refiere en particular a que Castelló «está más vivo» que hace un año con la apuesta por la dinamización del centro y de los barrios. También a que la ciudad «es más atractivo para las inversiones, gracias al desarrollo de un nuevo parque industrial y logístico, LogistiCS», a lo que suma «la inminente construcción de la estación intermodal del Puerto».

Además, la alcaldesa menciona la bajada de impuestos «que haremos progresiva durante la legislatura», la mejora de los servicios públicos o la apuesta por la participación ciudadana.

Asimismo, desde Vox, Ortolá incide en la reducción de la carga impositiva con medidas para «aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos y fomentar la actividad económica de la ciudad» o en el aumento de la seguridad. «Hemos devuelto a la Policía Local y a los Bomberos el respeto que habían perdido con el anterior gobierno», declara, haciendo mención también al impulso económico con la «mayor batería de ayudas a los comercios locales», el cuidado de las tradiciones o la recuperación del topónimo bilingüe.

