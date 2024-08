Compromís proposa la revisió d'ofici de les compatibilitats de tots els habitatges turístics de Castelló

La ciutat de Castelló és una de les que més ha pujat el preu dels lloguers en els darrers mesos. Les famílies, i especialment les famílies joves, tenen dificultat per accedir a un habitatge. És per això que davant de la inacció del Partit Popular, Compromís ha fet diferents propostes al Ple de l’Ajuntament de Castelló que han sigut sistemàticament rebutjades pel govern de Begoña Carrasco.

Amb la darrera proposta de la coalició valencianista, Ignasi Garcia, portaveu del grup municipal de Compromís, vol que l’Ajuntament de Castelló estudie d'ofici que els 545 habitatges turístics de la ciutat tinguen la compatibilitat aprovada i, sobretot, que duga a terme una recerca d'habitatges turístics il·legals. “Bàsicament perquè un habitatge que està il·legalment oferit al turisme és un habitatge menys per a les famílies de Castelló” ha assegurat Garcia.

Per al portaveu “les xifres parlen per si mateixa i és que de maig del 2023, les peticions per a la compatibilitat que ha rebut l’Ajuntament han augmentat un 35%”. S’han rebut 191 peticions de compatibilitat d'una vivenda per a ús turístic en poc més d’un any i ara tenim ja 545. “És evident que aquesta dada continuarà creixent eixa xifra perquè hi ha compatibilitats que estan ja demanades de pisos que encara no estan oficialment declarats com a pisos turístics”, ha afegit Garcia.

Des de Compromís asseguren que les polítiques del Partit Popular en habitatge estan fracassant “perquè les línies de protecció oficial que vol fer no s'estan licitant i es van negar a declarar zones tensionades per a poder abaixar el preu del lloguer quan a Castelló no para de pujar el preu”, ha argumentat Garcia.

Calen polítiques valentes per a fer front a aquesta problemàtica, hem d’atraure al mercat els habitatges que estan buits, perquè les famílies, i especialment les persones joves, tenen dificultat per a accedir a un habitatge digne i això és un problema de tots”. El portaveu valencianista ha lamentat que el govern de Carrasco rebutjara la moció presentada per Compromís al Ple de desembre de l’any passat en la que proposaven que l'Ajuntament porte a terme un estudi per identificar les zones de la ciutat que estan sotmeses a tensions pel creixement del preu del lloguer i així poder declarar-les com a zones tensionades i abaixar els preus.

Finalment, Garcia ha instat a Carrasco a “posar-se al dia com ha fet Mazón des de la Generalitat Valenciana” i “es prenga seriosament una tendència que pot agreujar encara més un problema que ja pateix molta gent a la nostra ciutat com és l’accés a l’habitatge” ha conclòs el portaveu.