Desespero en las Urgencias de Castellón

Ir a Urgencias del Hospital General de Castellón se ha convertido en un suplicio para las decenas de enfermos y sus familiares que, alertados por alguna dolencia, están obligados a desplazarse hasta este centro sanitario donde tienen que soportar largas colas y esperas de más de cinco horas.

Así lo demuestran los testimonios de varios afectados. «Mi madre , de 81 años, tiene un dolor muy fuerte y estamos aquí desde las 11.17 horas y son casi las cinco de l tarde», asegura una vecina. «Me ha dicho la enfermera que no tiene sitio en el box, que están de obras, que no tienen personal, ni medios y que esperemos porque no hay otra», prosigue la castellonense. Además, afirma en tono jocoso: «para esto pagamos la Seguridad Social». Su progenitora, a su lado, se queja de lo mal que se encuentra y que no sabe cómo va a aguantar porque casi no puede respirar. Y nadie las atiende.

Cercanos a ellas se encuentran un hijo con su padre que esperan desde las 11.30 y son las cuatro de la tarde. «Estamos sin comer, nos dicen que hay mucha gente y que hay que esperar», afirma este vecino mientras su padre, de 80 años, con bastante dolor, afirma: «Aquí estoy tirado».

La misma situación denuncia otra señora que está en Urgencias con su madre desde hace seis horas. «Nos dicen que tengamos paciencia, que solamente hay cuatro médicos para todas las urgencias y a mi madre, que está dentro y sin comer, no le han dado ni un calmante», afirma la afectada, quien asegura que pondrá una reclamación «porque esto es inhumano».

La misma castellonense insta al conseller a «tomar medidas porque esto se va de madre, que pongan otro hospital porque hay enfermos muy malos que cuando los vayan a atender, no podrán hacer nada por ellos». «Estamos aquí muchas horas y no adelantan mientras la ambulancias no paran de llegar», prosigue la afectada por las largas esperas.

«Me acaban de decir que tenga paciencia, que le llame por teléfono al conseller o que me vaya al centro de salud cuando estoy esperando seis horas porque no tienen personal. Entiendo que no es culpa de los trabajadores pero nuestra tampoco», prosiguió. «He pedido un calmante para mi madre y me han dicho que no, que esperemos y estas largas colas no es la primera vez que se dan», finalizó.

Respuesta de Sanidad

Desde la Conselleria de Sanidad explican que las esperas vienen determinadas por el sistema de triaje homologado, en función de una serie de criterios clínicos y de la capacidad asistencial del servicio que está en obras para aumentar esa limitación de espacio.

«El departamento de Salud y la Conselleria están destinando todos los esfuerzos y recursos disponibles para garantizar la atención sanitaria en un verano que, como ya se adelantó, va a ser muy complicado al agravarse el déficit estructural de médicos que afecta al Sistema Nacional de Salud», dijeron fuentes oficiales. Además, la Conselleria de Sanidad cuenta con 860 vacantes de facultativos presupuestadas y sin poder cubrir por falta de profesionales. «Reclamamos al Ministerio de Sanidad medidas para paliar la crisis del Sistema Nacional de Salud», dijeron.

Más quejas en el Grau

Por otra parte, usuarios del centro de salud de la calle Churruca del Grau denunciaron «las elevadas temperaturas y los problemas de accesibilidad del recinto». «Los pacientes mayores necesitan andador y tiene dificultades para entrar porque la puerta no está adaptada», dijeron los afectados.