Críticas a Carrasco por querer cobrar en el futuro párking disuasorio de la avenida del Mar

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “ha decidido que los castellonenses tengan que pagar si quieren aparcar en el antiguo recinto del Mercado del Lunes, un nuevo ejemplo de la demagogia y mentira que capitalizan la gestión del PP en el ayuntamiento durante este año del gobierno de la vergüenza con Vox”, ha afirmado la portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta. Se trata del futuro párking disuasorio que el consistorio pondrá a disposición de la ciudadanía en esta zona con el fin de mejorar la movilidad en el centro. Tal y como ya explicaron desde el equipo de gobierno local, el abono del ticket permitirá utilizar el autobús o el TRAM para acercarse al centro.

El Plan General ahora en vigor, diseñado por los partidos del Acord de Fadrell que lideró el PSPV-PSOE, contemplaba efectivamente la creación de aparcamientos disuasorios como uno de los elementos clave para reducir la presencia de vehículos en la ciudad. Y dentro del trabajo previo y los estudios realizados, “se planteaba tanto la opción de hacerlos gratuitos como las de cobrar por aparcar, pero dejando la decisión final en manos del gobierno municipal de turno, y cobrar nunca estuvo en el proyecto socialista”.

Por ello, “los vecinos y vecinas de Castelló han de tener claro que son PP y Vox los que han tomado la decisión final de cobrar por aparcar y es la señora Carrasco la que se llena la boca diciendo que está al lado de las familias para después tocarles los bolsillos”. Patricia Puerta, en este sentido, recuerda que “cada día que pasa se les ven todas sus mentiras, primero con una bajada de impuestos que es humo, después con unas ayudas a los comercios afectados por las obras en la ciudad que son un engaño y ahora con esta decisión de pagar en los futuros aparcamientos disuasorios”.

Juan José Pérez Macián y Cristian Ramírez

La portavoz socialista señala que “la ciudadanía ya empieza a ver su incapacidad, incluso compañeros del propio partido de Carrasco, como el exconcejal del PP Juan José Pérez Macián, que no ha dudado en criticar en las redes sociales este aparcamiento de pago”. Puerta señala que “es paradójico que tomen la decisión de hacer pagar a los y las castellonenses, pero que no les importe nada que su concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, aparcase en la zona azul sin pagar el tíquet correspondiente”, un edil que “sigue estando en el equipo de gobierno de Carrasco para vergüenza de toda la ciudad pese a seguir sin aclarar dónde están las 134 multas que presuntamente no ha abonado nunca”.