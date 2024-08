Vox, Compromís y PSPV se enzarzan en acusaciones cruzadas por delitos de odio en Castelló

Rifirrafe político en Castelló entre el ultraderechista Vox y los partidos de izquierdas PSOE y Compromís, con acusaciones cruzadas, en esta ocasión, ante los delitos de odio, desde dos perspectivas antagónicas que marcan las dos caras de esa misma moneda.

De fondo, la propuesta del fiscal de modificar del Código Penal para prohibir el acceso a las redes sociales a quienes difundan mensajes racistas o xenófobos y poner coto al anonimato; y la apertura de diligencias penales contra el concejal de Vox en Paiporta David Furió, que en un tuit pidió «plomo» para los inmigrantes.

La pancarta del Rototom

El detonante fue ayer el anuncio del partido de Santiago Abascal, en la voz de su presidenta provincial, Llanos Massó, de «ampliar ante la Fiscalía la denuncia por la campaña de descrédito continuado» contra el concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, con «las injurias, delito de odio y amenazas que incitan al odio y a la violencia en la pancarta exhibida por Los Chikos del Maíz en el escenario del Rototom Sunsplash con la afirmación Ortolá caracul (y una esvástica tachada), y su apoyo tácito a La Cosa Nostra, sobrepasando todos los límites de la libertad y la democracia».

Se trata de un insulto denunciado ya en numerosas ocasiones por el partido de ultraderecha por aparecer pintado en diversos puntos de Castelló y cuyo borrado, de estas y otras similares contra el grupo municipal de Vox, han tenido un coste para el consistorio de 76.104 euros del 25 de septiembre de 2023 al 9 de marzo de este año, según apuntaron fuentes municipales. En concreto fueron 526 pintadas, según Vox, "en los últimos seis meses, en una campaña continuada".

Puerta y Garcia piden el cese inmediato

En el otro lado, los portavoces del PSPV y Compromís en el Ayuntamiento, Patricia Puerta e Ignasi Garcia, respectivamente, coincidieron en exigir a la alcaldesa, Begoña Carrasco, «el cese» de Ortolá como concejal, «por incitar al odio con sus barbaridades racistas ante el crimen de Mocejón».

Imagen del tuit de Ortolá tras el asesinato en Mocejón. / .

Y es que, en su perfil de la red X (antes Twitter), y en la línea de otras figuras de la ultraderecha española, Ortolá escribió el pasado domingo, poco después de conocerse el asesinato de Mateo, el niño de 11 años, en Mocejón (Toledo), que estaba «confirmado: el asesino es magrebí. ¿Qué más tiene que pasar PP y PSOE? Sois cómplices con vuestras regularizaciones masivas. Solo en Vox hablamos alto y claro:el que quiera venir que llame a la puerta».

Carrasco es "cómplice", coinciden

Puerta acusa a Carrasco de ser «cómplice de los discursos de odio». Por su parte, Garcia especificó que«Ortolá difundió información falsa, aprovechando el asesinato de un menor para difundir mensajes racistas y de odio».

Ortolá retiró el mensaje de su perfil y pidió disculpas en X «en cuanto detecté que podía ser fake y confirmé que las noticias dadas por algún influencer no eran ciertas».

Massó pide la condena

«La Fiscalía debe tomar cartas en el asunto ya y el resto de partidos condenar estos actos de violencia antes de que haya que lamentar alguna desgracia», sentenció la presidenta de Vox Castellón.

De nuevo en X, Ortolá -respondiendo un tuit de Los Chikos del Maiz- preguntó ayer «hablando de odio», si «¿investigará de oficio la Fiscalía del gobierno estas cositas, no ya en redes sociales, sino con hechos notorios y públicos ante cientos de personas. Tranquilos Chicos. Me da que no. Pero a lo mejor, no de oficio, sí».