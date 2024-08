El Planetari de Castelló, de récord aquest estiu

El Planetari de Castelló ha superat les 13.000 visites en els tres mesos d'estiu tal com es desprén en les xifres d'assistència i participació que ho situen en un estiu de rècord. Són més que les 12.753 persones que el van visitar el 2017, any del 'boom' de la programació estival, i més que les 12.000 del 2023.

La regidora de Cultura a l'Ajuntament de Castelló, María España ha valorat molt favorablement el gran acolliment afirmant que “l'oferta cultural, educativa i d'oci que s'ha oferit en el Planetari ha tingut una fantàstica resposta i només cal veure les xifres d'assistència als tallers que ha fregat el ple absolut, així com el concurs de dibuix infantil on van participar prop de 100 persones, superant el 80% de participació de mitjana”.

Programació variada

L'edil ha posat en valor les propostes oferides i ha afirmat que “la programació variada i de qualitat sumada a les novetats presentades enguany dirigides a un públic més familiar han potenciat la dinamització a les nostres platges, han sumat un major atractiu a l'agenda setmanal d'oci i són fidel reflex de l'aposta d'aquest govern per potenciar i donar a Castelló la rellevància que mereix a nivell turístic”.

Observacions solars al Planetari de Castelló-. / Pitarch

Rècord estival

Les dades d'assistència, independentment de les visites a la cúpula i a les activitats oferides són; al juny de 1.812 persones, al juliol de 4.186 i en la primer quinzena del mes d'agost supera les 3.000, s'espera aconseguir fins a les 5.000 persones en total aquest mes.

Paral·lelament, al juny 1.058 persones van gaudir de les projeccions en la cúpula, 1.343 ho van fer al juliol i 1.284 en la primera quinzena d'agost.

A aquestes xifres cal sumar les persones que han passat per l'exposició 'Marte, La conquesta d'un somni', cedida per la Ciutat de les Arts i les Ciències, que romandrà fins al 21 de setembre i que ha sigut una de les novetats que s'ha presentat per a la temporada estival enguany.

Així mateix, l'edil també ha destacat el ple total en la participació dels tallers, “molts d'ells han sigut nous enguany i per primera vegada s'han segmentat per edats per a optimitzar la qualitat d'aquests”.

Exposició de 'Marte'. / CAC

Cine de ciencia ficció

A tot això María España també ha apuntat que “s'ha consolidat l'oferta del Cicle de Ciència-ficció així com també ho ha fet l'oferta de «Planetari en viu» i «Pequeplanetario» i s'ha realitzat el primer concurs de dibuix “Dibuixa el Planetari” i s'han potenciat les observacions dels dimecres de juliol i agost amb l'adquisició d'un telescopi de nova generació”.

Espanya també ha destacat que “els últims dissabtes de cada mes s'han mantingut les Observacions Solars amb els telescopis especialitzats i s'han estrenat pel·lícules com “Viatjant amb la Llum” i “Dinosaures: història d'una supervivència”.

Amb tot l'edil també ha subratllat l'acolliment dels jocs de taula científics que “han presentat un aforament quasi al complet, el Cicle de ciència-ficció s'ha mantingut amb un aforament d'entre el 40 i 60% fins a la data, si bé encara queda una projecció, i la participació en el concurs de dibuix va ser superior al 80%”.