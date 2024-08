Compromís urgeix Carrasco a "solucionar l'empastre de les ayudes al comerç per la ZBE"

El portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha assegurat que "si el govern de la senyora Begoña Carrasco no és capaç de rectificar l'empastre que han fet amb les ajudes als afectats per les obres de la zona de baixes emissions (ZBE), Compromís portarem el debat al plenari".

"Nosaltres vam donar suport a què hi haguera ajudes als comerciants, però no vam donar suport a què hi haguera aquest empastre que no satisfà ningú, i per això entenem que el que ha de fer el govern de Carrasco és corregir-ho", ha afegit Garcia.

El portaveu de la coalició valencianista ha recordat que des del seu grup es van demanar compensacions fins i tot abans que el mateix govern prenguera la decisió, "i una vegada el govern volia posar-les en marxa les vam votar a favor perquè s'hi ficaren els recursos i que tingueren els diners", ha remarcat. No obstant això, l'edil ha denunciat que el reglament per tal d'accedir a les ajudes aprovades a la Junta de Govern "és una errada escandalosa".

"És cosa del PP i de Vox"

"Per molt que vulguen fer-nos creure que el responsable només és el regidor de Comerç, aquest reglament no és una cosa de Vox, el document ha passat per Junta de Govern i ha sigut revisat per tots els regidors del Partit Popular i Vox", ha subratllat el portaveu de Compromís. "Segurament és una de les polítiques més importants de la legislatura per la situació en la qual es troba el comerç i s'està enganyant a la gent, el Partit Popular i Vox estan mentint", ha retret Garcia.

"Estan enganyant als afectats"

Per a Garcia és contradictori que des del govern diguen que no poden donar ajudes al sector hostaler i després afirmen que les pròximes ajudes sí que els inclouran. "Això només té una resposta i és que han comés un error i ara estan enganyant els afectats" ha assegurat Garcia.

Finalment, Garcia ha instat a Carrasco a rectificar i a modificar el reglament per accedir a les ajudes. "El millor que pot fer el govern és rectificar, aturar les ajudes d'urgència i tornar a treure-les en condicions, delimitant quins són els comerços afectats per la ZBE i que puguen optar també el sector de l'hostaleria que són també els principals afectats", ha conclòs.