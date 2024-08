Castelló i Benicàssim recorden a una figura universal

Els Ajuntaments de Castelló i Benicàssim han retut homenatge a la figura del guitarrista Francisco Tàrrega, amb la tradicional ofrena en el Cementeri de San José, on descansen les seues restes des de fa un segle. El regidor de Relacions Institucionals, Vicent Sales, i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Benicàssim, Rosa María Gil, han depositat una corona de flors en record d'esta figura figura referent en el món de la música clàssica.

Concert breu

Al costat del director del LVII Certámen Internacional de Guitarra, Dusan Bogdanovich, els semifinalistes en el prestigiós concurs han participat en un breu concert amb les peces més reconegudes del fill predilecte de Vila-real. Precisament, la comitiva s'ha desplaçat tot seguit fins a la localitat veïna per a visitar el museu del compositor, situat a la casa on va nàixer en 1852.

Figura universal

Sales ha destacat “la figura universal que suposa Francisco Tàrrega, per a la música clàssica en general i per a la guitarra, en particular. Tots els homenatges que fem a la seua carrera són pocs i per això és tan important este acte tan emotiu que celebrem cada any. El millor pròleg a un dels festivals de guitarra més importants que se celebren a tot el món, amb una projecció internacional que ens ha d'omplir d'orgull i per la qual hem de continuar apostant”.