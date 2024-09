Cancelan un residencial en el PAU Sensal ante la falta de interés por el alto precio

Cambio de rumbo para uno de los proyectos más ambiciosos de vivienda nueva en el PAU Sensal de Castelló. La construcción del residencial Sensal Up, proyectado como una exclusiva finca con 112 viviendas y 11.000 metros cuadrados con piscinas, gimnasio y vestuarios, anfiteatro, zona de barbacoa, pádel y otros servicios; se ha cancelado.

Así lo han confirmado desde la empresa promotora upProject, encargada de la construcción y con sede en Murcia. Las mismas fuentes apuntan a falta de demanda por parte de posibles compradores ante los elevados precios establecidos para las viviendas de uno a cuatro dormitorios. Y es que, como pudo comprobar este diario, los domicilios más exclusivos tenían un precio de salida de 370.000 euros en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, pero también con más competencia por el gran número de residenciales que están recién entregados y en plena construcción ahora (hasta cinco en calles adyacentes).

Un solar parado durante 10 años

La citada promotora valló meses atrás el solar, que había permanecido una década en desuso, e instaló una oficina portátil y comenzó a publicitar Sensal Up con grandes carteles. Sin embargo, recientemente y de un día para otro, se retiraron todos estos elementos y la parcela ha vuelto a estar disponible, confirmando la empresa la cancelación del proyecto.

La promotora es la encargada de tres exitosas promociones en el mismo barrio (Sensal Parc I, III y III). Las dos primeras fueron vendidas y entregadas y la tercera, también vendida casi en su totalidad, está ahora en construcción.

¿Dónde quieren comprar los castellonenses?

La crisis financiera que comenzó en el 2008, unida al hecho que Castelló contaba con un generoso estoc de vivienda nueva, hizo que durante muchos años las grúas desaparecieran del skyline de la capital de la Plana. Superado ese periodo de sequía, las constructoras han recuperado brío y, si bien están lejos del ritmo de principios de la década pasada, tienen activas numerosas promociones.

Un análisis zonal de la ciudad refleja una evidencia: el este tiene una gran prevalencia sobre el oeste en cuanto a preferencias de los potenciales compradores de inmuebles, pese al intento, plan general de por medio, de favorecer unas áreas concretas.

El anterior equipo de gobierno, en la elaboración del nuevo planeamiento urbanístico, que entró en vigor a finales del 2022, apostó por primar los desarrollos urbanos entre la avenida Enrique Gimeno y la UJI, en el entorno de la carretera l’Alcora. El objetivo era «coser» esta zona con el resto de casco urbano, es decir, mejorar las conexiones con estos barrios de la periferia.

Plan general vs preferencias de los castellonenses

«El problema es que la gente no quiere vivir en esa zona», resume el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellon (Apecc), David Ruiz. Un desfase, en definitiva, entre lo que la administración consideraba deseable y lo que realmente demandan los castellonenses. «Al final, los promotores debemos hacer el producto que la gente está reclamanado; no podemos apostar por promociones que no van a tener salida porque los recursos son limitados», indica.

Esto hace que los desarrollos inmobiliarios en la parte oeste de la ciudad sean en la actualidad prácticamente inexistentes.

PAU Sensal, Lledó y Auditori

Entonces, ¿dónde quieren vivir los castellonenses? La zona número uno en sus preferencias es Sensal, apunta tanto Ruiz como Sergio Pardo, del Grupo Pardo: «Quieren edificaciones abiertas y zonas comunes.». Una manera de construir propia de este PAU donde se suceden las promociones, por lo que quedan cada vez menos solares.

Al margen de Sensal, las preferencias de los castellonenses se inclinan por el PAU Lledó y el entorno del Auditori, manifiestan ambos constructores.

