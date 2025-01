Compromís critica els pressupostos de Castelló per "negacionistes amb l'emergència climàtica"

Compromís ha mostrat el seu rebuig als pressupostos presentats pel govern municipal de Begoña Carrasco i Vox per a 2025 en matèria de medi ambient, acusant-los de desatendre les necessitats urgents de la ciutat en sostenibilitat i prevenció del canvi climàtic.

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha assenyalat que el govern municipal manté la línia de abandonament iniciada amb els pressupostos anteriors. "Van eliminar les partides destinades a energies renovables i a la lluita contra la sequera, i ara no les recuperen", ha denunciat Garcia. "No hi ha inversions en instal·lacions d'energies renovables als edificis municipals, però el més preocupant és la manca absoluta de compromís amb la lluita contra la sequera i la reutilització d’aigua".

Simples anuncis

Compromís ha recordat que durant l’any 2024 es van aprovar per unanimitat al ple municipal dos plans essencials per fer front als reptes mediambientals de Castelló: un pla contra la sequera, amb una dotació inicial d’1,3 milions d’euros, i un pla per la reutilització d’aigua, que contemplava una inversió de 10 milions d’euros en diferents fases. "Són plans que s’han quedat en simples anuncis i fotografies, però que ara mateix són paper mullat", ha afirmat Garcia.

Davant d’aquesta situació, Compromís ha presentat una proposta clara: reduir partides inflades com la destinada a les llums extraordinàries i destinar aquests recursos a projectes d’instal·lació d’energies renovables i mesures efectives contra la sequera. "És incomprensible que en un context d’emergència climàtica com el que vivim, el govern de Carrasco prioritze despeses innecessàries abans que invertir en sostenibilitat i en garantir l’aigua per al futur", ha criticat Garcia.

Urgeixen una rectificació

Compromís ha exigit al govern municipal que rectifique els seus pressupostos i incloga partides concretes per complir els plans aprovats i per garantir la sostenibilitat de Castelló davant dels reptes mediambientals del futur. "La ciutadania de Castelló no pot permetre’s un govern que viu d’esquenes a la realitat climàtica i que no està disposat a actuar davant de les necessitats urgents del nostre territori", ha conclòs Garcia.