Compromís denuncia l'eliminació del carril bici del carrer Herrero i la reducció de fons per a la mobilitat sostenible

Compromís ha criticat les mesures del govern municipal de Begoña Carrasco i Vox en matèria de mobilitat contra la xarxa ciclable de Castelló i les polítiques de mobilitat sostenible. Segons ha denunciat el portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, una de les accions més greus és la intenció del Partit Popular d’eliminar el carril bici del carrer Herrero, una infraestructura que actualment s'utilitza per més de mig miler de ciclistes diaris.

"L'eliminació del carril bici del carrer Herrero afecta aproximadament a 500 ciclistes cada dia. Estem parlant d'una de les artèries principals de la xarxa ciclable de la ciutat, i és evident que aquesta mesura forma part de la intenció del Partit Popular d'abandonar la mobilitat sostenible i d'atacar directament a la bicicleta", ha declarat Garcia.

A més, Compromís ha alertat que aquesta decisió no és aïllada, sinó que s’emmarca en un context de desinversió en mobilitat sostenible. Els pressupostos municipals per a 2025 presentats per l’equip de govern no només redueixen significativament els fons destinats a projectes relacionats amb la bicicleta, sinó que també eliminen la partida destinada al Pla Director de la Bicicleta. "Aquest pla és essencial per planificar i ampliar una xarxa ciclable segura i eficient per a Castelló, però ara queda descartat pels pressupostos del PP i Vox", ha lamentat el portaveu.

Garcia ha destacat que la dada sobre l'ús del carril bici del carrer Herrero va ser facilitada pel mateix govern municipal en una comissió a partir d’una pregunta formulada pel grup de Compromís, fet que reforça la importància d'aquesta infraestructura en la mobilitat quotidiana de la ciutat.

Des de la coalició valencianista han instat al govern de Carrasco que rectifique i recupere el compromís amb la mobilitat sostenible. "Castelló no pot perdre anys de treball en favor de la bicicleta, que és clau per a una ciutat més saludable, segura i respectuosa amb el medi ambient. Aquestes polítiques de retallades són un greu retrocés per a tots els castellonencs", ha conclòs Garcia.