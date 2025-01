Compromís denuncia les retallades del PP en habitatge en Castelló

Compromís ha criticat els pressupostos presentats pel govern municipal del Partit Popular i Vox per a l’any 2025, que consideren una mostra de desinterès cap a les necessitats reals de la ciutadania en matèria d’habitatge. El portaveu municipal, Ignasi Garcia, ha destacat que el govern no només ha retallat dràsticament les partides pròpies d’habitatge, sinó que també ha eliminat programes clau destinats a ajudar les famílies més vulnerables.

Davant aquesta situació, Compromís ha presentat una proposta per multiplicar per cinc la partida d’ajudes al lloguer social, que passaria dels actuals 9.000 euros, reduïts pel PP a una mínima expressió, fins als 50.000 euros. "En un moment on l'accés al lloguer s'ha complicat enormement per l'especulació i la pujada de preus, el govern municipal ha decidit creuar-se de braços. Això és inadmissible", ha assenyalat Garcia.

A més, el portaveu de Compromís ha denunciat l’eliminació del conveni amb la Fundació APIP-ACAM amb una quanitat de 40.000 euros, que fins ara donava suport a famílies en risc d’exclusió residencial. Aquest programa permetia realitzar xicotetes reformes en habitatges per evitar que es convertiren en espais no habitables, solucionant problemes de reparacions bàsiques imprescindibles. "Aquests diners anaven destinats a situacions d’emergència, a garantir que les persones pogueren viure amb dignitat. Eliminar-ho és un pas enrere que Castelló no es pot permetre", ha lamentat el portaveu municipal.

Rahabilitació

Pel que fa a la rehabilitació d’habitatges, Compromís ha proposat incrementar la inversió fins als 150.000 euros, enfocant-se en projectes que milloren l’eficiència energètica, garanteixen l’accessibilitat i fomenten la cohesió social en barris amb necessitats estructurals. Garcia ha destacat que aquest tipus d’iniciatives ja han demostrat el seu èxit durant l’anterior mandat gràcies al treball conjunt amb administradors de finques i comunitats de propietaris. En contraposició, ha qualificat de fracàs el pla de rehabilitació de façanes impulsat pel regidor d’Urbanisme, Sergio Toledo, al qual considera una "ocurrència" que no ha anat més enllà dels 6.000 euros d’execució.

El portaveu municipal també ha posat en relleu la necessitat d’una aposta clara per combinar fons europeus amb recursos propis per a polítiques d’habitatge. Tot i que ha valorat positivament la captació de fons europeus, ha advertit que "no pot ser una excusa per desmantellar programes amb fons propis".

Per a Compromís, les polítiques d’habitatge haurien de ser una prioritat absoluta en uns pressupostos que haurien de reflectir la responsabilitat del govern amb les necessitats més urgents de la ciutadania. "Les dificultats que estan tenint les persones i les famílies per accedir a un habitatge digne són reals i alarmants. És una autèntica indecència que el PP es desentenga d’aquest problema", ha conclòs Garcia. Amb aquestes esmenes la coalició valencianista busca corregir les mancances dels pressupostos actuals i garantir una política d’habitatge que responga a les necessitats socials i econòmiques de Castelló.