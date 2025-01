Castelló optará a 20 millones de la UE para impulsar seis grandes proyectos: ¿Cuáles son?

El Ayuntamiento de Castelló tiene previsto optar a 20 millones de los fondos FEDER de la Unión Europea (UE) que asumirían el 60% del coste de seis grandes proyectos de ciudad. Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, tras la reunión de trabajo que ha mantenido con la directora de la Oficina de Planificación Económica, Carmen Vilanova, para analizar los proyectos y obras que el Ayuntamiento de Castelló tiene previsto acometer próximamente con estos fondos y avanzar, de esta forma, en la definición de un Plan de Actuación Integrado. Este documento incluye los propósitos urbanos para su financiación a través del Programa FEDER.

La partida de fondos está dirigida al desarrollo urbano integrado y en ella se incluirían la reforma integral del Mercado Central; el desarrollo de la Manzana Albinegra; la remodelación de la Pérgola; el impulso de un nuevo parque urbano en la zona de Sensal; una nueva aplicación para el Servicio de Recaudación Municipal, así como actuaciones de renaturalización e infraestructura verde en elementos urbanos como glorietas o vías comerciales.

¿Qué pasa con el cine Rex?

Sin embargo, esta convocatoria de fondos europeos no podrá ir dirigida a la reforma del cine Rex, en la calle Asensi, como un gran contenedor cultural para la ciudad. Si bien Carrasco ha afirmado que se trata de un proyecto «muy importante, no podía acogerse a esta partida al no haberse firmado la compra y no ser, por tanto, propiedad municipal todavía». «Una vez sea del Ayuntamiento, sí que trabajaremos para que el antiguo edificio del cine Rex pueda verse beneficiado con los fondos que llegan desde la Unión Europea, tan pronto como se realice una nueva convocatoria a la que nos podamos acoger», ha asegurado la primera edila.

En cuanto a plazos para poder optar a la actual convocatoria de financiación de los fondos FEDER, Begoña Carrasco ha apuntado que el plazo de presentación de los proyectos finaliza el próximo 28 de febrero y, una vez adjudicados, deben estar terminados a finales de diciembre de 2029».

«Todos ellos son proyectos que sirven para sentar las bases de la ciudad que queremos en el futuro y por la que trabajamos desde el equipo de gobierno. Proyectos que vienen a demostrar la apuesta por una ciudad más viva, más sostenible, con más atractivos y que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», ha dicho.

«Somos un referente»

Finalmente, la máxima mandataria municipal ha recordado que la ciudad de Castelló «es referente a nivel nacional en la gestión de fondos europeos, logrando ejecutar más del 99,80% de lo asignado». «Estas cifras hablan del excelente trabajo que se realiza desde la Oficina de Planificación Económica del Ayuntamiento de Castellón y de lo importante que resulta para el desarrollo de proyectos clave para nuestra capital», ha continuado la primera edila.

Carrasco ha mostrado su satisfacción por la tarea que se está realizando por parte del consistorio en la disposición de dinero procedente de la UE y se ha mostrado partidaria de seguir optando a nuevas convocatorias europeas.