Compromís denuncia la manca de diàleg de Carrasco en la negociació dels pressupostos de Castelló

Compromís ha criticat aquest dijous la negativa del Partit Popular a dialogar amb l’oposició sobre les esmenes presentades als pressupostos municipals de l'Ajuntament de Castelló per a l’any 2025.

Segons el portaveu municipal de la coalició valencianista, Ignasi Garcia, aquesta actitud "demostra la falta de voluntat del govern que lidera Begoña Carrasco per arribar a consensos i escoltar la veu de la ciutadania representada pels grups de l’oposició".

"El Partit Popular, demostrant la seva falta de diàleg, s'ha negat a seure per estudiar les més de 80 esmenes que li ha presentat Compromís, així com les que han presentat la resta de grups de l'oposició", ha declarat Garcia, afegint que "la senyora Carrasco, la que s’autonomenava alcaldessa de tots i totes, demostra que ignora, menysprea i no vol parlar amb els representants de pràcticament la meitat de la ciutat de Castelló, el qual cosa evidencia la seva manca de talent i d'esperit democràtic".

Cap reunió des de l'inici de la legislatura

El portaveu de Compromís també ha denunciat que, des de l’inici de la legislatura, fa dos anys, Carrasco no ha mantingut cap reunió amb el grup municipal de Compromís ni ha mostrat "cap interès" en escoltar les seues propostes. "Des del primer dia, l’alcaldessa ha decidit no parlar amb l’oposició. Si bé és cert que el PP té 11 regidors amb 28.000 vots, Compromís compta amb 3 regidors que representen 9.400 persones, ciutadans i ciutadanes de Castelló que mereixen un respecte que Begoña Carrasco no ens dona", ha assenyalat.

"És lamentable que el Partit Popular no haja tingut en cap moment la consideració d'escoltar. Aquesta actitud no només demostra una falta de respecte cap a la nostra formació, sinó cap a totes les persones que representem", ha conclòs Garcia.