El PSPV denuncia presumptes irregularitats en el procés de selecció de músics de la Banda Municipal de Castelló

El grup municipal socialista de l'Ajuntament de Castelló sol·licita a l'alcaldessa, Begoña Carrasco, que paralitze de manera immediata el concurs oposició de les places de clarinetista i trompista per a la Banda Municipal de Castelló “davant les presumptes irregularitats que s'estan produint en el procés selectiu”.

La portaveu socialista, Patricia Puerta, assenyala que, “després de l'escàndol amb el tribunal designat per a la plaça de funcionari a la qual optava el regidor de Modernització, Paco Cabañero, ara ens trobem amb el de la banda de música, on es dona el cas cridaner que professionals que porten tocant de manera interina des de fa fins i tot 8 anys han suspés la prova pràctica, que sí han aprovat músics externs que, per les informacions a les quals ha accedit el Grup Socialista, tenen vinculacions directes amb càrrecs polítics del Partit Popular”.

La prova pràctica, celebrada fa unes setmanes, per a clarinet i trompa “es va desenvolupar sense complir amb el necessari anonimat que es requereix per a garantir la transparència del procediment”. Així, encara que es va instal·lar un paravent perquè el tribunal no vera a l'o l'aspirant, “resulta que la persona que eixia per a cridar-los formava part del citat tribunal, per la qual cosa ja sabien perfectament qui eren”.

A més, se'ls va anar cridant “en el mateix ordre que tenien en la prova teòrica, per la qual cosa només els faltava dir enlaire el nom”, ha ironitzat la portaveu socialista”. A això s'uneix un altre fet “greu” com és que una de les persones que forma part d'aquest tribunal, segons les informacions a les quals ha accedit el Grup Municipal Socialista, “va puntuar la prova sense estar ni tan sols present en ella”.

A més, “en realitzar-se en un lloc que no estava aïllat acústicament, els i les aspirants que van haver de realitzar-la en últim lloc ja havien escoltat quina peça havien tocat els seus predecessors”. El PSPV, per tot això, ha reclamat l'accés a tot l'expedient d'aquest procés selectiu, a més d'exigir-li al govern municipal PPVox que “anul·le els resultats d'aquesta prova i es convoque un nou procés”.

Patricia Puerta assenyala que “estem davant una nova actitud sospitosa del Partit Popular de la senyora Carrasco, que continua situant a la nostra ciutat en el mapa de la vergonya”. L'alcaldessa, tal com recorda la portaveu socialista, “continua rient-se de tota la ciutadania en mantindre en el seu càrrec al regidor campió de les multes per aparcar de manera irregular en la zona blava, Cristian Ramírez”.

A això s'uneix “l'haver col·locat a un membre de la seua llista electoral, César Lapica, com a gerent del Patronat d'Esports”,i tot això “acompanyat per la catifa roja que se li va posar al regidor Francisco Cabañero per a aconseguir una plaça de funcionari de carrera, en situar en el tribunal que havia de valorar-li a tècnics de la casa que estan sota les ordres polítiques del propi edil, tribunal que no van tindre més opció que canviar després de la recusació realitzada des del Partit Socialista”. Com assenyala Patricia Puerta, “porta sol any i mig governant, però la senyora Carrasco ja ens ha mostrat quin és el seu model a seguir: el colocódromo del seu admirat Carlos Fabra”.