Castellón clausura con éxito el primer Taller de Empleo para mujeres

El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, junto a la Jefa del Servicio Territorial de Labora, Charo Tena, y la concejala presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, Clara Adsuara, ha presidido la clausura del Taller de Empleo Mujeres I y la entrega de certificados de profesionalidad que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón. Un acto en el que también han estado presentes otros responsables y técnicos de la administración autonómica y local.

Este taller, que se ha desarrollado durante un año desde el enero de 2024, ha permitido la contratación de 24 personas entre equipo docente y alumnas, que han recibido formación en las especialidades de Instalaciones Eléctricas y Administración y Gestión, con una inversión de 532.480,80 euros. Este acto ha contado con la asistencia de las mujeres participantes en este taller y ha incluido la proyección de un video resumen de lo que ha supuesto el curso, previo a la entrega de los diferentes certificados de profesionalidad que han recogido las propias beneficiarias.

Tras la entrega, Juan Carlos Redondo ha dirigido unas palabras a los asistentes y ha comenzado repitiendo una de las frases que más utiliza Begoña Carrasco, que no es otra que la que dice que: “No hay mejor política social que el empleo. Y si en todos los talleres es importante el poder facilitar este acceso a un empleo y a una salida laboral,en esta ocasión es todavía más importante, ya que se suma el hecho de que, por primera vez, está dirigido de manera específica para mujeres”.

Baja el paro a niveles de 2007

El concejal ha hecho referencia así mismo a los últimos datos del paro en la ciudad. “El futuro del mercado laboral, parece más esperanzador que hace unos años. En el caso de nuestra ciudad, y según los datos del Observatorio Estadístico de Castellón, estamos por primera vez en niveles de paro tan reducidos como los previos a la crisis, no vistos desde diciembre de 2007, contando con 12.090 personas desempleadas y una tasa del 10,7%”.

Redondo ha remarcado que “se trata de unos datos que nos animan a las administraciones como el Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana, a través de LABORA, a seguir trabajando como lo estamos haciendo. Para que a esas buenos números, que siempre tienen unas historias detrás, se sumen otras muchas buenas cifras de empleo en los próximos meses, en los próximos años”.

Apuesta por la Igualdad

Redondo también ha querido hacer hincapié en que “gracias a la formación a estos cursos de instalaciones eléctricas o de administración y gestión, podéis abriros camino en ese mercado laboral. Pero vuestra participación es también un ejemplo de la apuesta por la Igualdad de este Ayuntamiento y de la ciudad de Castellón y su futuro”.

El edil ha insistido en este aspecto recordando que “habéis demostrado que no hay trabajo que una mujer hoy no pueda hacer. Porque no hay trabajos ni de hombres ni de mujeres. Y que seguir traspasando techos de cristal y alcanzar la Igualdad real es posible, alejados de los estereotipos y discriminación, siendo ejemplo para otras mujeres”.

“Vamos a seguir avanzando en esta apuesta por la Igualdad desde el Ayuntamiento de Castelló, además en relación a uno de los colectivos más afectados por el paro y el desempleo de larga duración, como son las mujeres”, ha asegurado el responsable del área de Empleo del Ayuntamiento.

El concejal ha agradecido a las alumnas del taller “por dar un paso decisivo para mejorar vuestra situación laboral. Gracias por ser valientes, por atreveros a cambiar las cosas. Por demostrar que sí se puede”.

Del mismo modo ha dado las gracias “al excelente equipo de docentes, de formadores por la extraordinaria labor que hacéis. Gracias a toda la gente que ponéis cara y corazón a nuestra ‘Joya de la Corona’ en temas de Empleo que, como siempre decimos, es Tetuán XIV. Y también el magnífico trabajo de los técnicos municipales del área de Empleo”.

En su agradecimiento también ha citado de manera especial “a Labora, a la Generalitat Valenciana por apostar y financiar estos talleres que son una de las prioridades para este equipo de gobierno”.

137 personas contratadas en 4 talleres diferentes

El concejal también ha querido destacar que “este año, que acabamos de dejar atrás, hemos redoblado esfuerzos, hemos hecho historia en materia de orientación y formación laboral, albergando hasta 4 Talleres de Empleo al mismo tiempo. Con lo que hasta 137 personas han sido contratadas, con 11 especialidades en total y una inversión de más de 3,2 millones de euros”.

“Y ayer mismo, la Junta de Gobierno Local, daba luz verde a cerca de 2 millones de euros de subvenciones que llegarán a nuestra ciudad por parte de LABORA para seguir impulsando nuevos talleres y programas de empleo a lo largo de 2025, a través de 3 nuevos proyectos de empleo que mejorarán la empleabilidad de 108 castellonenses a lo largo de este año”, ha recordado.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, compartió unos momentos y pudo felicitar personalmente a las alumnas y docentes de este taller que ha servido para mejorar la empleablilidad de estas mujeres.