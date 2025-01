Compromís alerta de l’incompliment del PP amb els pressupostos participatius

Compromís per Castelló ha alertat de l'incompliment del govern municipal del Partit Popular i Vox en matèria de pressupostos participatius. Segons el portaveu de la coalició valencianista, Ignasi Garcia, l'equip de Begoña Carrasco no està complint amb el compromís adquirit amb la ciutadania per invertir 945.000 euros entre 2024 i 2025 en projectes participatius.

Garcia ha destacat que, mentre el govern va assegurar aquesta inversió en consells i juntes de districte, l'execució del 2024 ha estat pràcticament nul·la i el pressupost per al 2025 només contempla 300.000 euros. "Carrasco, que tant criticava el model de gestió dels pressupostos participatius quan estava en l’oposició, no només no ha millorat el sistema, sinó que ha incomplert la seva paraula en una de les polítiques que definia com a clau per a la ciutadania", ha afirmat Garcia.

Compromís també ha denunciat que, sota la gestió del regidor de Participació, Francisco Cabañero, s’ha reduït la transparència en el procediment dels pressupostos participatius. "Abans es podia consultar en la web municipal com es gestionaven, quines propostes havien estat aprovades i quin era el procés d'execució. Ara, aquesta informació ha desaparegut completament", ha lamentat Garcia.

A més, el portaveu ha criticat la modificació del reglament de pressupostos participatius durant el procés de tramitació. "Cabañero va canviar les regles a meitat de procediment per facilitar-se les coses, una decisió que només ha servit per empitjorar la participació ciutadana i perdre credibilitat en la gestió pública i que va rebre moltes crítiques per part de nombroses associacions com l’AFA del CEIP Enriqueta Agut", ha denunciat.

Un altre punt de crítica ha estat la creació de partides discrecionals per a la tinent d'alcalde del Grau, Esther Giner sense objectius determinats. "Mentre gasten a plaer amb partides sense justificació, des de Compromís proposem convertir aquestes partides en recursos destinats directament a les juntes i consells de districte, perquè siguen les associacions de veïns, les ampes i la ciutadania les que decidisquen com s’han d’invertir", ha explicat Garcia.

Per a Compromís, aquest incompliment és una prova més que el govern del Partit Popular està desconnectat de les necessitats reals de Castelló i de les promeses que va fer a la ciutadania. "Carrasco parla molt de diàleg i proximitat, però els fets demostren el contrari. La participació ciutadana, que havia de ser un pilar del seu govern, s’ha convertit en un instrument buit i sense contingut", ha conclòs Garcia.