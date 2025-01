Compromís critica les retallades del PP en mobilitat sostenible i proposa recuperar el bus gratuït per a joves

Compromís per Castelló ha denunciat les retallades en mobilitat sostenible recollides en els pressupostos municipals per a 2025, presentats pel govern de Begoña Carrasco. Segons Ignasi Garcia, portaveu de la coalició valencianista, aquestes decisions evidencien una manca de compromís amb una mobilitat activa i sostenible. "El Partit Popular està eliminant carrils bici, ha retallat les freqüències d’autobusos com la línia 6 i no ha fet la seua feina, cosa que els ha obligat a prorrogar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. És un pas enrere que Castelló no pot permetre", ha afirmat.

Davant d’aquesta situació, Compromís aposta per revertir aquestes polítiques amb propostes concretes que inclouen la recuperació del transport públic gratuït per a joves menors de 31 anys, una mesura que el PP va eliminar després de perdre la subvenció estatal. Garcia ha destacat que "fomentar l’ús del transport públic entre els joves no és només una inversió en sostenibilitat, sinó també en igualtat d’oportunitats, especialment en un moment en què la mobilitat és clau per accedir a la formació i al treball". Per a aquesta iniciativa, la coalició proposa una partida de 290.000 euros.

A més, Compromís planteja reforçar els recursos per al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, augmentant la partida fins als 35.000 euros, i crear una dotació específica de 15.000 euros per al Pla Director de la Bicicleta, que el govern del PP ha retallat dràsticament. Segons Garcia, "és imprescindible continuar ampliant la xarxa ciclista de Castelló des de l’Ajuntament, perquè la bicicleta és una alternativa real i sostenible al vehicle privat". En aquest sentit, també han proposat destinar 8.000 euros per a un conveni amb Castelló en Bici, una entitat que promou la mobilitat activa durant tot l'any, en contraposició a iniciatives puntuals com l’eco rally, que el PP ha prioritzat amb una partida de 18.000 euros.

Pel que fa a la informació i accessibilitat del transport públic, Compromís ha destacat la necessitat de duplicar els punts d’informació a les parades d'autobús, millorant la qualitat del servei i oferint als usuaris informació precisa sobre freqüències i accessibilitat i aposten per augmentar fins en 75.000 euros aquesta partida. "Tindre unes bones freqüències, una informació clara i un servei accessible és clau per fomentar l’ús del transport públic. És així com aconseguirem incrementar el nombre de viatgers cada any i fer de l’autobús una opció competitiva i sostenible", ha explicat el portaveu.

Compromís també ha presentat una proposta per destinar 40.000 euros a un avantprojecte d’adquisició de flota d’autobusos elèctrics, amb l’objectiu d’avançar cap a una mobilitat més moderna i respectuosa amb el medi ambient. "Amb els preus de l’energia a l’alça i el risc de noves crisis, és inacceptable que el govern no estiga treballant per crear alternatives sostenibles al transport actual", ha afirmat Garcia.

El portaveu ha conclòs assenyalant que aquestes mesures contrasten amb l’actitud del govern municipal, que ha eliminat carrils bici i ha retallat les partides destinades a la mobilitat sostenible. "En lloc de mirar enrere, Castelló ha d’avançar cap a un futur més verd i accessible per a totes i tots. Les polítiques del PP estan posant en perill aquest objectiu, i des de Compromís ens oposem", ha sentenciat.