Compromís demana a Carrasco que “deixe de fer anuncis i active d’una vegada” l’Oficina de la Discapacitat a Castelló

Compromís per Castelló ha denunciat que més d’un any després del primer anunci de l’obertura de l’Oficina de la Discapacitat anunciada pel govern municipal del Partit Popular encara no s’ha materialitzat.

Segons ha destacat el regidor Pau Sancho, malgrat que aquest projecte es va anunciar per primera vegada fa més d’un any i "ha estat repetidament utilitzat com a titular mediàtic", l’Oficina continua sent una "promesa incomplerta". “El Partit Popular i l’alcaldessa Begoña Carrasco porten més d’un any anunciant la creació i obertura de l’Oficina de la Discapacitat. Després de quatre anuncis diferents, més enllà de les fotos, encara no tenim cap avanç en aquest sentit. És una altra mostra de com els anuncis de Carrasco es queden en titulars buits, sense cap materialització”, ha declarat.

Des de desembre del 2023

Des de la coalició han recordat que primer anunci de l’Oficina de la Discapacitat es va fer al desembre de 2023, quan el govern local va assegurar que aquest servei seria una realitat pròximament i que estaria coordinat per Vicente Galiana, president de l’associació Perros Guía. Al març de 2024, es va anunciar que l’Oficina s’ubicaria a l’edifici de Borrull, una informació que es va repetir de nou al setembre del mateix any. L’últim anunci va arribar al gener de 2025, sense que fins ara s’hagen concretat accions efectives per posar-la en marxa, segons apunten.

Des de Compromís consideren que aquesta situació és una mostra més de la "manca de compromís del govern municipal amb les necessitats reals de la ciutadania". “És intolerable que, després d’un any d’anuncis, més de 10.000 veïns i veïnes de Castelló amb discapacitat continuen esperant un servei que hauria de ser prioritari”, ha subratllat Sancho.

El regidor valencianista ha exigit a l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i a la regidora de Benestar Social, Maica Hurtado, que actuen "amb responsabilitat i deixen de banda les promeses buides". “Els demanem que es posen a treballar de manera immediata perquè aquesta Oficina deixe de ser un titular més i passe a ser una realitat que millore la qualitat de vida de moltes persones a Castelló”, ha conclòs Pau Sancho.