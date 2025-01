Eres del Grau de Castelló i tens una penya? Novetats per Carnaval

El Carnestoltes del Grau escalfa motors amb interessants novetats aquest any 2025. Ja hi ha cartell anunciador, l'autor del mateix és Manuel Ángel Manresa, tal i com va avançar Mediterráneo que va resultar ser el guanyador del tradicional concurs de carrteles, organitzat per la regidoria de Joventut, amb un premi dotat amb 700 euros.

La tinenta alcalde del Grau, Ester Giner, ha concretat que les dates de celebració del Carnestoltes són el 28 de febrer, 1 i 2 de març. “Estem immersos en els preparatius per a poder tancar la programació en poques setmanes. Una vegada la tinguem, la presentarem com cal per a convidar a veïns i visitants a gaudir d'una de les festes més divertides i acolorides que acull el Grau de Castelló i que contribueix al nostre objectiu com a govern municipal de continuar omplint de vida el districte marítim, després de l'èxit de Nadal”, assenyala.

Novetats

Enguany, per primera vegada, el sorteig de carrosses entre els participants en el concurs se celebrarà amb un mes d'antelació, és a dir, el pròxim 28 de gener. “D'aquesta manera, les agrupacions disposaran de temps suficient per a planificar la decoració d'aquesta”, apunta Ester Giner.

Una altra de les novetats és l'augment del primer premi del concurs de carrosses, aconseguint enguany els 300 euros. Tota la informació referent al Carnestoltes del Grau es pot consultar des d'ara mateix en la web www.carnestoltesdelgrau.com tenint en compte que la programació encara no està tancada.

Concurs de carrosses

Podran participar en el Concurs de Carrosses totes les penyes o agrupacions de qualsevol dels districtes de la ciutat que presentin una sol·licitud per escrit en la Tinença d'Alcaldia del Passeig Buenavista o ho facin via telefònica. També poden inscriure's mitjançant el formulari que apareix en la web www.carnestoltesdelgrau.com. Les inscripcions han de realitzar-se abans del dia 27 de gener de 2025 a les 14.00 hores.

Entre tots els participants al concurs de carrosses s'atorgaran tres premis: 1r premi: 300 € i trofeu; 2n premi: 150 € i trofeu, 3r premi: 75 € i trofeu.

Concurs de disfresses

Poden participar totes aquelles persones o grups, de qualsevol edat, que s'inscriguin abans de les 14.00 hores del dia 24 de febrer. Poden participar en les diferents modalitats en la Gran Desfilada de Carnestoltes que tindrà lloc el dia 1 de març a les 19.00 hores.

La inscripció podrà ser presencial, acudint a la Tinença d'Alcaldia del Grau o telefònica, també a través de la web www.carnestoltesdelgrau.com.

Es concediran els premis següents: Premis a les millors disfresses individuals (1r: 50 € i trofeu, 2n: 25 € i trofeu, 3r:trofeu); Premis a les millors parelles (1r: 75 € i trofeu, 2n: 50 € i trofeu, 3r: trofeu); Premis als millors grups reduïts (1r: 100 € i trofeu, 2n: 75 € i trofeu, 3r: trofeu); Premis als millors grans grups (1r: 200 € i trofeu, 2n: 100 € i trofeu, 3r: trofeu); Premi especial a la millor posada en escena (100 € i trofeu).

Característiques del cartell

Segons va explicar el mateix autor, la temàtica del cartell al·ludeix al dia i la nit del Carnestoltes, l'alegria i la tristesa. És present un element característic com és la sardina i el sol que simula l'esperança, així com la música a través de les notes musicals. Manresa ha destacat que ha estat pintat a mà amb tècnica mixta, a base de llapis aquarel·lables i aquarel·les combinant colors càlids i freds.