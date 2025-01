El PSPV de Castelló denuncia que Carrasco vol anul·lar inversions del pla Barris

El Grup Municipal Socialista ha reclamat a l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló que incloga en els seus pressupostos municipals de 2025 una partida d’un milió d'euros “per a garantir que totes les actuacions compromeses en el denominat pla Barris, que ha de beneficiar a 594 habitatges de la ciutat, s'executen sense cap retallada, alguna cosa que sembla no té pensat fer el Partit Popular”, assenyala la portaveu del PSPV-PSOE, Patricia Puerta.

La proposta, recollida en el paquet de 37 esmenes per valor de 4 milions d'euros registrades pel PSPV, “és fonamental després de conéixer que l'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco; el seu regidor d'Urbanisme, Sergio Toledo, i el seu edil de Participació Ciutadana, Francisco Cabañero, han traslladat als veïns i veïnes que tenen intenció d'eliminar diverses actuacions compromeses en el pla Barris, algunes tan importants com és la instal·lació d'ascensors en uns blocs on resideixen moltes persones majors i amb mobilitat reduïda”.

Programa de 17 milions

Patricia Puerta recorda que el projecte Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) va ser una iniciativa promoguda en el seu moment per les institucions governades pel Partit Socialista, en concret pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana. Actuació que compta amb una inversió total de 17.007.865 euros finançada amb fons europeus Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. D'aquest total, uns 14 milions d'euros provenen de finançament europeu i 2,9 milions, d'aportació municipal.

En l'actualitat, el sobrecost de les actuacions compromeses, com destaca la portaveu socialista, “ha portat al fet que la senyora Carrasco, a la qual ja sabem que només el preocupen les fotos en les seues xarxes socials i continuar pagant-li un sou al regidor de les Multes, Cristian Ramírez, es plantege modificacions inacceptables en el Pla Barris, com és eliminar els ascensors, tal com ens han traslladat des de les pròpies comunitats de veïns”.

Per a evitar “tal despropòsit, hem arreplegat una esmena, amb un pressupost que ronda el milió d'euros, per a donar cobertura al 100% dels projectes del pla de rehabilitació de barris i complir així amb el promés en accessibilitat i eficiència energètica per als grups Rafalafena-Tarongers, Cernuda i Velasco, Sequiol, José Antonio i Mediterrani".

"Manipulació"

Patricia Puerta subratlla que “des que el PP va accedir a l'alcaldia al juny de 2023 no han fet més que manipular i prendre per ignorants als veïns i veïnes, que a poc a poc ja estan veient en quines mans està el govern local”. Un exemple és “la carta enviada per la senyora Carrasco” al setembre de 2023 als prop de 600 llars beneficiades pel Pla Barris, on s'arreplegava textualment que "amb anterioritat es contemplava que els veïns dels habitatges beneficiaris hagueren d'abonar el 10% del cost total de la rehabilitació, però el nou govern municipal està compromés amb la millora de la qualitat de vida dels veïns de Castelló i els seus entorns urbans i sufragarà el 10% de l'import econòmic".

Davant tal afirmació, la portaveu socialista ha qualificat de “vergonyosa l'actitud de l'alcaldessa, mentint sense rubor només per a manipular políticament a les famílies, perquè qualsevol veí i veïna pot comprovar, en les memòries signades al març de 2022 entre ajuntament, ministeri i Generalitat, que es va confirmar que tindria cost zero per a les i els residents ”. Castelló “porta en mans de la dreta i la ultradreta poc més d'any i mig, però són constants les ocasions en les quals veiem que fan de la mentida el seu projecte perquè, com va dir en un ple el portaveu del govern municipal, mentir no és delicte”.