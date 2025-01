Ignasi Garcia: "El Partit Popular dona l’esquena al Consell Escolar Municipal i aprova un pressupost que ignora les necessitats urgents de les escoles de Castelló"

Compromís per Castelló ha criticat la manca de compromís del govern del PP i Vox amb l’educació pública, després que s’hagen rebutjat les esmenes de la coalició per destinar recursos al Pla Edificant i a projectes d’ampliació i millora en diversos centres escolars de la ciutat. Ignasi Garcia, portaveu de Compromís a l’Ajuntament, ha posat en evidència la inacció del govern de Begoña Carrasco, que "no només ha deixat d’actuar en escoles que necessiten reformes urgents, sinó que ha perdut més de 4 milions d’euros d’inversions de la Generalitat per a infraestructures educatives".

Garcia ha recordat que el Consell Escolar Municipal ja va assenyalar al març de 2023 la necessitat de dur a terme intervencions integrals en centres com el Bisbe Climent i l’escola Cervantes. "El Partit Popular ha fet un pressupost sense informar en cap moment de quines escoles vol actuar. Després de dos anys de govern, no han fet res més que executar allò que des del govern progressista els vam deixar preparat. És inadmissible que continuen ignorant les necessitats educatives de Castelló", ha declarat.

Compromís també ha denunciat que el govern de Carrasco ha reduït dràsticament els ingressos del Pla Edificant, passant de 5 milions d’euros a poc més de 800.000 euros, una quantitat que Garcia ha qualificat de "fictícia", ja que no hi ha cap projecte concret per desenvolupar. "Hem exigit un calendari d’actuacions i una llista clara de les obres planificades, però no hem rebut cap resposta. Si tenen projectes, els estan amagant i actuant d’esquenes a la comunitat educativa", ha subratllat el portaveu.

Entre les esmenes rebutjades pel PP i Vox es troben propostes clau com la redacció de projectes per a una nova fase del Pla Edificant, amb un pressupost de 125.000 euros, així com 300.000 euros per a un nou gimnàs i l’ampliació del menjador al CEIP Carles Salvador, i altres 300.000 euros per a un nou menjador i pavelló poliesportiu al CEIP Soler i Godes. "Aquestes són demandes urgents que venim reclamant des de fa temps, però el Partit Popular prefereix ignorar-les", ha destacat Garcia.

El portaveu també ha criticat l’actitud del govern municipal durant els plens: "Cada vegada que hem demanat que actuen, s’han burlat de nosaltres i han mirat pel damunt del muscle. Ara es fa evident que no han fet res, i l’educació pública de Castelló en pateix les conseqüències".

Compromís ha reiterat la seua exigència perquè el govern municipal detalle les actuacions planificades i es compromet a continuar treballant per garantir una educació pública de qualitat. "La comunitat educativa de Castelló mereix respostes i accions reals, no excuses ni pressupostos que no aporten solucions", ha conclòs Garcia.