Compromís denuncia la inacció de Carrasco davant la retallada d’un milió d’euros del Fons de Cooperació Municipal

Compromís per Castelló ha criticat la passivitat del govern municipal davant la retallada d’un milió d’euros del Fons de Cooperació Municipal (FCM) que correspondrien a Castelló per part de la Diputació Provincial. Segons ha destacat Ignasi Garcia, portaveu de la coalició, aquesta decisió suposa un colp per a l’autonomia local i la prestació de serveis essencials a la ciutat.

“La ciutat de Castelló acaba de perdre un milió d’euros que venien de la Diputació, i la senyora Carrasco no diu res perquè per a ella primer és ser militant del Partit Popular i després alcaldessa de Castelló”, ha declarat Garcia. “Per això, des de Compromís presentarem una declaració institucional perquè la ciutat demane al govern provincial que complisca la seua paraula i restituïsca el Fons de Cooperació Municipal que tant necessita Castelló”, ha afegit.

El Fons de Cooperació Municipal, creat en 2017 gràcies a la col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les diputacions provincials, ha sigut un instrument clau per a garantir l’autonomia financera dels municipis i assegurar la prestació de serveis bàsics, especialment en els municipis amb menys recursos econòmics i capacitat de gestió. Garcia ha subratllat que, gràcies a aquest fons, Castelló va rebre el 2024 un total de 1.275.777,77 euros, dels quals 543.821 euros procedien de la Diputació.

“L’eliminació d’aquesta partida posa en risc la capacitat de l’Ajuntament per oferir serveis a la ciutadania i compromet l’estabilitat financera local”, ha assenyalat el portaveu. Garcia ha lamentat que la Diputació, sota el govern del Partit Popular, opte per finançar aquest fons amb romanents o a l’espera del pressupost de la Generalitat, una estratègia que ha qualificat d’irresponsable i inviable.

Aquesta situació, segons Compromís, posa en evidència la falta de pes polític i capacitat de lideratge de l’alcaldessa Begoña Carrasco. “Quan es tracta de defensar Castelló davant el Partit Popular, Carrasco calla i acota el cap. Però Castelló necessita una alcaldessa que prioritze la ciutat, no el seu partit”, ha criticat Garcia.

En la declaració institucional que Compromís ha presentat al Ple de l’Ajuntament, la coalició exigeix a la Diputació Provincial que restituïsca els fons eliminats amb una dotació econòmica igual a la de l’any anterior i que garantisca la continuïtat d’aquestes aportacions en futurs pressupostos. “La desaparició d’aquests recursos no és només una qüestió de números, sinó una decisió que afecta directament els serveis que rep la ciutadania. No podem permetre que Castelló perda inversions tan necessàries per la inacció del seu govern local”, ha conclòs Garcia.