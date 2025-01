Compromís denuncia irregularitats en les proves de la Banda de Castelló

Compromís per Castelló ha anunciat que portarà al Ple de gener una moció per exigir l’anul·lació i repetició de les proves pràctiques dels processos d’estabilització de les places de clarinet i trompa de l’Ajuntament de Castelló. La iniciativa arriba després de constatar diverses irregularitats que, segons la coalició, evidencien una falta de rigor i transparència en el desenvolupament d’aquests processos selectius. Pau Sancho, regidor de Compromís, ha destacat que "és imprescindible garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els aspirants i assegurar que els processos selectius es desenvolupen d’acord amb els criteris de rigor i imparcialitat".

Segons ha explicat Sancho, les irregularitats van començar des de la configuració mateixa del tribunal, que estava integrat per tres membres de la Banda Municipal de Castelló i dues funcionàries del departament de Recursos Humans (RR.HH.) de l’Ajuntament. Les proves consistien en un examen teòric i un cas pràctic, però es van trencar normes bàsiques com l’anonimat obligatori. Durant les proves pràctiques, es va mantenir el mateix ordre d’actuació que en les proves teòriques, fet que va permetre als membres del tribunal identificar els participants. A més, les funcionàries de RR.HH. van puntuar les interpretacions sense haver estat presents durant les proves, tal com va reconéixer una d’elles, que va afirmar: "Jo puc puntuar el que em dóna la gana". Aquesta afirmació, feta davant dels aspirants i personal de RR.HH., ha generat indignació i ha posat en dubte la validesa dels resultats.

A banda de trencar l’anonimat, Sancho també ha criticat que les condicions en què es van desenvolupar les proves pràctiques no eren adequades. Els espais utilitzats no estaven condicionats acústicament, fet que permetia que els aspirants que esperaven fora pogueren escoltar les interpretacions dels seus companys, generant un avantatge injust per als últims participants. "Aquesta situació és especialment greu, ja que compromet la igualtat d’oportunitats i desfavorix clarament alguns aspirants", ha subratllat el regidor.

Irregularitats

Compromís també ha denunciat que en cap dels processos es van enregistrar les proves pràctiques, una pràctica habitual en els processos selectius d’àmbit artístic per garantir la transparència i permetre futures reclamacions. Sancho ha lamentat que aquesta manca de garanties haja generat indefensió entre els participants i ha posat en entredit la credibilitat de l’Ajuntament com a institució.

Per tot això, Compromís ha presentat una moció en la qual proposa anul·lar les proves pràctiques del procés d’estabilització (convocatòria 53/22-E, clarinet i trompa) i repetir-les amb un tribunal format per almenys cinc persones amb titulació superior en música, de les quals almenys tres no siguen funcionàries de l’Ajuntament de Castelló. Aquesta mesura busca assegurar que el procés es desenvolupe amb rigor i respecte per la igualtat d’oportunitats. "No podem permetre que es repetisquen situacions com aquesta. Castelló mereix processos selectius transparents i justos que garantisquen la confiança de la ciutadania en la gestió pública", ha conclòs Pau Sancho.