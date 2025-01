Compromís vol reunir-se amb l'alcaldessa per tractar les "necessitats urgents" de Castelló

Compromís per Castelló ha anunciat que ha sol·licitat formalment una reunió amb l’alcaldessa, Begoña Carrasco, per abordar les necessitats més urgents de la ciutat i exigir mesures clares per a millorar la gestió municipal. Ignasi Garcia, portaveu de la coalició, ha criticat amb contundència l’actitud de l’alcaldessa, a qui ha acusat de mantenir un discurs públic que no es correspon amb la seua pràctica política. "La senyora Carrasco no pot continuar enganyant el conjunt de la ciutadania de Castelló. No pot intentar fer creure que és l’alcaldessa de tots, que està oberta al diàleg, que ella és diferent de la seua predecessora, i alhora no seure ni parlar amb els representants dels ciutadans com som els grups de l’oposició i com és Compromís", ha afirmat Garcia.

Compromís considera imprescindible que l’alcaldessa canvie el seu comportament polític i comence a actuar amb responsabilitat institucional. "No podem permetre que es governe Castelló des de la unilateralitat i sense escoltar a una part important de la societat que Compromís representa. És necessari que l’alcaldessa escolte i dialogue per a donar resposta als problemes reals de la ciutat", ha subratllat el portaveu.

Esmenes als pressupostos

Entre els temes que Compromís vol abordar en aquesta reunió es troben les esmenes presentades als pressupostos municipals i que van ser rebutjades pel govern local, malgrat que l’alcaldessa va assegurar al Ple que estudiarien incorporar-les amb el romanent. Garcia ha destacat la importància d’aquests projectes per a millorar infraestructures, serveis socials, educació i sostenibilitat, propostes que podrien transformar la qualitat de vida de la ciutadania si es gestionaren adequadament. "No permetrem que les esmenes que poden marcar la diferència per a molts veïns i veïnes es queden al calaix. Demanem claredat i compromís per saber què passarà amb aquestes iniciatives", ha explicat Garcia.

En aquest sentit, Garcia també ha posat èmfasi en la necessitat d’expulsar els ultres del govern municipal, ja que considera que les seues polítiques són un llast per al progrés i la convivència a Castelló. "Carrasco ha de triar entre governar per a tota la ciutat o seguir condicionada per un partit d’ultradreta que només busca dividir i retrocedir en drets. Des de Compromís ho tenim clar: Castelló necessita un govern que avance cap al futur, no que torne al passat", ha destacat.

Propostes concretes

Compromís ha insistit en la seua voluntat d’exercir una oposició constructiva, però també contundent davant les polítiques regressives del govern de PP i Vox. Amb la sol·licitud d’aquesta reunió, la coalició valencianista busca posar sobre la taula propostes concretes per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i per a garantir que les decisions es prenguen amb transparència i responsabilitat. "Si l’alcaldessa no fa el pas, el fem nosaltres. Li demanem una reunió perquè Castelló no es pot permetre un govern que ignore les necessitats reals de la gent. És hora de passar de les paraules als fets", ha conclòs Garcia.