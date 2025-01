Compromís porta el ple de Castelló una moció contra l’assetjament a les dones davant les clíniques d’interrupció de l’embaràs

Compromís per Castelló ha presentat una moció al ple de gener per exigir al govern municipal que actue davant les concentracions organitzades per grups antiavortament enfront d’una clínica d’interrupció voluntària de l’embaràs al centre de la ciutat, en concret les que s’han vingut realitzant al passeig del Ribalta. Segons ha denunciat Vera Bou, portaveu adjunta del grup municipal, aquestes concentracions, promogudes per l’associació "40 días por la vida", constitueixen un clar assetjament a les dones que, de manera lliure, decideixen interrompre el seu embaràs.

"És intolerable que l’alcaldessa Begoña Carrasco i el seu govern permeten aquestes situacions d’intimidació contra les dones, mentre des de Compromís portem mesos advertint de l’augment de les accions contràries als drets de les dones a la nostra ciutat. Carrasco no pot mirar cap a un altre costat mentre Castelló es converteix en un escenari de retrocés en drets i llibertats", ha afirmat Bou.

La moció de Compromís recorda que la Llei d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs obliga els poders públics a garantir que aquestes intervencions es realitzen amb respecte al benestar físic i psicològic de les dones. Així mateix, demana que la Policia Local actue amb diligència, vigilància i informe sobre qualsevol acció d’assetjament, coordinant-se amb el Servei d’Igualtat d’Oportunitats per assegurar que no es vulneren els drets fonamentals de les dones.

Denúncies

Bou ha denunciat que, des de l’entrada de VOX al govern municipal, les polítiques ultraconservadores estan guanyant espai. "Fa un any, ja vam veure com es donava altaveu a entitats ultraconservadores com Provida. Ara, amb aquestes concentracions davant d’una clínica d’interrupció de l’embaràs, es fa evident que les polítiques del PP estan permetent un retrocés en els drets que les dones hem aconseguit amb dècades de lluita", ha advertit.

Compromís ha subratllat que aquests fets no només suposen una vulneració dels drets de les dones, sinó també un incompliment de la legalitat vigent. La portaveu adjunta ha remarcat la necessitat de mesures contundents per part de l’Ajuntament: "L’assetjament no és una opinió ni una protesta legítima. És una agressió directa als drets de les dones. Carrasco té l’obligació d’actuar i demostrar si governa per a totes les persones o només per als seus aliats ultraconservadors".

La coalició valencianista considera que l’assetjament a dones en moments tan delicats de les seues vides és una mostra d’intolerància i odi que Castelló no pot tolerar. "Els drets de les dones no són negociables. Si el govern del PP no actua, estarà demostrant que està més preocupat per no molestar els seus socis de VOX que per defensar la igualtat i la dignitat de les dones", ha conclòs Bou.

Compromís espera que la moció siga aprovada amb el suport de la resta de forces polítiques democràtiques del consistori i ha reiterat el seu compromís de continuar treballant per garantir que Castelló siga una ciutat de drets i oportunitats per a totes les persones.