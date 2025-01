Compromís denuncia l'increment de la subjectivitat en la contractació temporal de l'Ajuntament de Castelló

Compromís per Castelló ha criticat amb duresa els canvis en el sistema de valoració del Pla Propi d'Ocupació Temporal de l'Ajuntament de Castelló, abans conegut com Jornals de Vila. Ignasi Garcia, portaveu de la coalició, ha assenyalat que el Partit Popular ha incrementat el pes de l'entrevista personal en la nota final en un 60%, elevant-la de 50 a 80 punts sobre un total de 200. Aquest canvi suposa, segons Garcia, un excés de subjectivitat en un procés que hauria de garantir igualtat d'oportunitats per a totes les persones candidates.

"Ara, per obtindre un treball a l'Ajuntament, cal superar un 50% dels punts a la part de l'entrevista personal, mentre que per a la part objectiva és suficient un 40%. Això dona un pes excessiu a la subjectivitat en la contractació, transmetent la imatge que sense el carnet del Partit Popular no es pot treballar a l'administració pública municipal. És més que censurable", ha afirmat Garcia.

El portaveu de Compromís ha recordat que els Jornals de Vila van ser impulsats pels governs progressistes de Castelló, incloent-hi els acords del Grau i de Fadrell, com una eina per fomentar l'ocupació i garantir criteris objectius en els processos selectius. "El Partit Popular no només ha canviat el nom perquè no vol res que recorde a Compromís, sinó que ara modifica també el sistema per afavorir la discrecionalitat en les contractacions", ha destacat Garcia.

"Pràctiques de Carlos Fabra"

Garcia ha qualificat aquest moviment del PP com un retorn a les pràctiques de l’exlider provincial del PP, Carlos Fabra, i l'ha definit com "l'estratègia del vot cautiu". "Es tracta d'una política que busca utilitzar l'administració pública per garantir lleialtat electoral a canvi de llocs de treball. És una pràctica que havíem superat amb governs de progrés i que ara torna amb força de la mà de Carrasco", ha subratllat.

A més, Compromís ha denunciat que aquesta decisió arriba en un context de retallades significatives en polítiques d'ocupació per part del govern autonòmic de Carlos Mazón. "Mazón ha reduït dràsticament els fons destinats a l'ocupació, més de 1,8 milions d’euros en programes com EMPUJU i demés tallers d’ocupació, i el PP de Carrasco no només no ha fet res per compensar-ho, sinó que ha votat en contra de les esmenes que des de Compromís vam presentar per incrementar les partides destinades a fomentar l'ocupació", ha explicat Garcia.

La coalició valencianista ha advertit que aquestes pràctiques posen en risc la credibilitat de l'administració pública i generen una percepció de parcialitat entre la ciutadania. "Carrasco ha de deixar de jugar amb el futur de les persones i treballar per garantir processos selectius justos, transparents i basats en criteris objectius", ha conclòs Garcia.