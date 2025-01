Castelló impulsarà més ayudes fiscals per a empreses al 2026

El regidor d’Impuls Econòmic de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha mantigut aquest divendres una reunió amb la junta directiva de l’Associació Provincial d’Empresa de la Construcció de Castelló (APECC) per a tractar diferents assumptes relatius a l’aplicació d’imposats municipals i taxes reflectides en les ordenances fiscals que afecten directament relacionats amb l’activitat d’aquesta associació, com ara l’IBI, la plusvàlua o el ICIO o la taxa d’ocupació de via pública. Redondo ha destacat que per a «les ordenances fiscals d’aquest 2025 ja vam tindre una sèrie de reunions prèvies amb aquesta associació, per la qual cosa la previsió i la planificació és una de les principals característiques d’aquest equip de govern de cara a confeccionar els comptes municipals».

D’aquesta manera «l’encontre que hem mantingut serveix per a posar les bases al que seran algunes de les ordenances fiscals municipals de 2026, a través de les propostes que propose APECC, les quals valorarem econòmicament i quantificar aquestes propostes també com hem fet amb les d’enguany». L’edil ha posat l’accent que anar junt a les associacions com APECC, de les empreses i sectors productius de Castelló, ens permet crear condicions que faciliten l’arribada de més empreses i inversions i la creació de més ocupació a la nostra ciutat». «Gràcies a totes les mesures de rebaixa fiscal adoptades des que va començar el manat han sigut més de 7 milions d’euros d’estalvi per als castellonencs», ha dit Redondo.