Compromís vol reprovar el regidor de Comerç de Castelló

Compromís per Castelló ha presentat una moció al ple de gener per exigir la reprovació del regidor de Comerç, Consum, Família i Infància de l’Ajuntament de Castelló, qui recentment va difondre informació falsa a través de les xarxes socials per alimentar un discurs d’odi contra les persones que professen la religió islàmica. La moció, signada pel portaveu del grup municipal, Ignasi Garcia, també reclama que l’alcaldessa Begoña Carrasco li retire les competències immediatament.

Segons ha explicat Garcia, el regidor de Vox va publicar un missatge a les xarxes socials vinculat a un crim ocorregut a Magdeburg (Alemanya), en què esmentava falsament la religió islàmica com a responsable de l’atac. En aquest missatge, el regidor justificava la "Reconquesta" i l’expulsió de persones d’altres religions de la península Ibèrica. "Aquesta actitud és absolutament inacceptable i incompatible amb qualsevol responsabilitat institucional. Una vegada més, veiem com el regidor utilitza la seua posició per difondre missatges racistes i falsos, en un intent deliberat de promoure l’odi", ha denunciat Garcia.

El portaveu de Compromís ha interpel·lat directament l’alcaldessa Carrasco, reclamant que es posicione clarament: "És important que la senyora Carrasco i el Partit Popular decidisquen si volen continuar donant cobertura i protegint aquests missatges o si, per contra, pensen reprovar-los al plenari. Castelló no pot ser una ciutat que tolere el racisme ni l’odi institucional".

"Gravetat"

En la moció, Compromís destaca la gravetat d’aquestes declaracions i el fet que no és la primera vegada que el regidor difon missatges xenòfobs i dades falses per atacar col·lectius concrets. "Quan se li va advertir que els seus missatges podrien constituir un delicte d’odi, en lloc de rectificar, es va reafirmar en les seues paraules. Aquesta conducta no representa Castelló, una ciutat acollidora, tolerant i inclusiva", ha afirmat Garcia.

La coalició valencianista ha subratllat que aquestes declaracions arriben en un context especialment delicat per a una ciutat com Castelló, on el 21,69% de la població és d’origen estranger, segons les dades de l’INE de 2023. "No ens podem permetre que un representant públic fomente l’odi en una ciutat que sempre ha sigut un exemple de convivència i respecte entre diferents cultures i confessions religioses", ha insistit el portaveu de Compromís.

La moció presentada inclou, en primer lloc, la reprovació formal del regidor per les seues declaracions racistes, que "per a res representen la societat castellonenca" i, a més a més, demana a l’alcaldessa la retirada immediata de les competències en Comerç, Consum, Família i Infància al regidor per haver difós missatges d’odi basats en informació falsa. "Des de Compromís continuarem treballant per defensar una ciutat on els drets humans i la convivència siguen valors innegociables. Esperem que el Partit Popular es posicione al costat de la tolerància i rebutge aquest tipus de discursos que no tenen cabuda en una societat democràtica", ha conclòs Garcia.