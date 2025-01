El PSPV exigeix a Carrasco que anul•le el procés de les places de clarinet i trompa de la Banda Municipal de Castelló

El grup municipal socialista de l'Ajuntament de Castelló ha presentat una moció perquè l'alcaldessa, Begoña Carrasco, anul·le el procés d'estabilització per a les places de clarinet i trompa de la Banda Municipal de Música i convoque un nou. La proposta, que es debatrà en el ple del dijous 30 de gener, se sustenta en el “cúmul d'irregularitats” que s'han produït en les proves pràctiques, com ha denunciat la portaveu socialista, Patricia Puerta.

Aquesta situació ha deixat a més com a cas cridaner que “professionals que porten tocant de manera interina des de fa fins i tot 8 anys han suspés la prova pràctica, que sí han aprovat músics externs que, per les informacions a les quals ha accedit el Grup Socialista, tenen vinculacions directes amb càrrecs polítics del Partit Popular”.

Va ser el 18 i 21 d'octubre de l'any passat quan es van portar a terme les proves, tant teòriques com pràctiques, corresponents a la convocatòria 53/22-E per a clarinet i trompa de la Banda Municipal de Música, dins dels processos d'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Castelló previstos en la Llei 20/2021. Uns processos “que no han gaudit de la transparència que una administració, com és l'Ajuntament de Castelló, ha d'oferir ja que no s'ha garantit ni l'anonimat ni la igualtat d'oportunitats entre els i les aspirants”.

L'anonimat en aquests processos és obligatori perquè el tribunal no ha de conéixer qui està interpretant el fragment musical seleccionat. Per a això es va disposar d'un paravent entre l'aspirant que havia de realitzar la prova musical i el tribunal que havia d'examinar-li, però l'ordre de crida per a realitzar l'exercici pràctic va ser el mateix que per al cas teòric, per la qual cosa tal anonimat no va existir. A més, un dels membres del tribunal era també l'encarregat d'eixir a la zona d'espera per a anar cridant els aspirants a realitzar la prova, per la qual cosa de nou l'anonimat quedava totalment eliminat.

Cas pràctic

Les condicions per a la realització del cas pràctic, com arreplega el text de la moció, tampoc van ser les adequades ja que l'estada en la qual es van desenvolupar les proves pràctiques no estava insonoritzada, per la qual cosa les condicions per als i les aspirants no van ser iguals ja que l'única persona que desconeixia el tema a interpretar va ser la primera a examinar-se, perquè la resta va poder escoltar-lo, comptant així amb avantatge en conéixer la peça. “De res va servir, tal com va anunciar l'ajuntament en la seua pàgina web, que els temes a interpretar foren proposats pel tribunal immediatament abans de la celebració de l'exercici”, assenyala Puerta.

A més, tampoc es van realitzar gravacions de les proves pràctiques, per la qual cosa en cas de reclamacions no existeix cap forma de revisar l'examen, cosa que no ocorre en el supòsit de proves pràctiques escrites. Però un dels aspectes més “sorprenents”, segons destaca la portaveu socialista, és que, després de l'obertura dels sobres identificatius el passat 11 de desembre, es va revelar que membres del tribunal van puntuar els casos pràctics sense haver sigut presents en les proves, tot un escàndol que ja ha sigut denunciat públicament tant pels sindicats UGT, Intersindical i CSIF com per l'oposició”.

Per tot això, el grup municipal socialista, a més de demanar l'anul·lació del procés selectiu per a les places de clarinet i trompa, instar a convocar un nou i a nomenar en aquest cas a un tribunal extern, que no forme part de la plantilla de l'Ajuntament de Castelló i que compte amb titulació superior en música.