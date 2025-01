Castelló renova el servei Bicicas amb un flota de 500 bicicletes "més modernes, accessibles i lleugeres"

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha visitat aquest matí la base del Bicicas que es troba en la plaça de Cardona Vives per a presentar els nous models de bici amb els quals compta ja aquest servei municipal. Al costat de l'alcaldessa ha estat també present el regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez.

L'alcaldessa ha anunciat que “s'ha completat la renovació del servei Bicicas amb 500 noves bicicletes, un 16% més lleugeres, més modernes, més accessibles i amb 60 estacions repartides per tota la ciutat”.

Carrasco ha insistit que “Complim amb la paraula donada. El nostre objectiu és millorar els serveis públics i el transport és una prioritat. Per això, la inversió en al nou contrat aplega a més de 12,3 millones de euros. Així, les noves bicicletes estan prestant servei des de la nit del dissabte que es van canviar totes. Les noves van substituir a totes les antigues i aquest canvi es va realitzar en la nit del passat dissabte”.

L'alcaldessa ha apuntat com a dada que “entre les 10.00 h i les 11.00 h d'ahir diumenge es van registrar un 103% més de préstecs que en la mitjana dels últims quatre diumenges, la qual cosa certifica el bon acolliment”.

Millora del transport públic

Carrasco ha volgut posar l'accent en l'aposta de l'Ajuntament de Castelló pel transport públic, la sostenibilitat i el respecte pel Medi Ambient. “Castelló té condicions ideals per a desplaçar-se en aquest mitjà de transport, com és la bici, que afavoreix l'exercici físic, no contamina i és molt econòmic i accessible. Som la tercera capital d'Espanya que més qulòmetres de carrils bici té per habitant, amb 85 quilòmetres de carrils bici”.

També ha recordat que “aquest és un servei posat en marxa en 2008 amb un alcalde del PP, Alberto Fabra, llavors tenia només 160 usuaris, passant als 4.448 usuaris actius a data actual de gener de 2025, entorn d'un 5% més que al gener de 2024, quan eren 4.280 usuaris”.

Quant a viatges realitzats, la primera edila ha apuntat que “l'any 2024 van ser entorn de 530.000 desplaçaments fets a través de Bicicas”.

Les novetats del nou Bicicas

Entre les millores del sistema Bicicas trobem l'activació del servei a través del telèfon mòbil intel·ligent, a través d'una App específica. A més es compta amb un mapa de disponibilitat de bicicletes i ancoratges a temps real.

El servei comptarà també en pròximes dates amb fins a 8 noves bicicletes elèctriques especialment dedicades a persones amb mobilitat reduïda o Gent gran.

D'altra banda, està prevista l'ampliació amb noves estacions, que compten amb un nou disseny modular que permet engrandir o disminuir el nombre d'ancoratges de cada base en funció de les necessitats de cada moment del dia. Una altra de les novetats és el topall màxim d'1 hora per préstec, pensat per a afavorir la rotació i guanyar eficiència.

El servei de manteniment, repartiment i transport compta així mateix amb vehicles elèctrics i més xicotets, en una aposta clara per la sostenibilitat i l'eficiència energètica.

L'alcaldessa ha recordat finalment que “quan vam arribar al govern municipal, el contracte del servei Bicicas portava dos anys caducat, des de 2022, el que diu molt de la falta de responsabilitat del govern anterior, havent de pagar reconeixements extrajudicials de crèdit i amb les dificultats que això té per a pròpia empresa concessionària”.