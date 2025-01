Compromís exigeix mesures per a reduir la sobrepoblació de porcs senglars a Castelló

El grup municipal de Compromís per Castelló ha tornat a denunciar la manca d’actuacions del govern municipal del Partit Popular per reduir la sobrepoblació de porcs senglars al terme municipal, especialment a la Marjaleria, una zona amb una elevada densitat de població i on els efectes d’aquesta problemàtica són més visibles. Segons ha explicat el portaveu de la coalició, Ignasi Garcia, aquesta situació s’arrossega des d’agost del 2023, quan la Conselleria va anunciar reunions amb els ajuntaments per abordar la qüestió. "Des de llavors, no hi ha hagut cap pas concret ni efectiu per solucionar un problema que afecta la seguretat i la convivència a Castelló", ha afirmat Garcia.

Compromís ha destacat l’eficàcia de les gàbies per capturar porcs senglars, una solució que s’ha implementat amb èxit en altres municipis, com Alcalà de Xivert, on s’han capturat més de 180 animals en pocs mesos. "Aquest sistema no només és el més ètic pel que fa al benestar animal, sinó també el més segur per a les persones, especialment en zones habitades com la Marjaleria", ha subratllat Garcia. "A Castelló no podem perdre més temps: exigim que el govern municipal instal·le gàbies com a mesura urgent per reduir la sobrepoblació de porcs senglars."

El portaveu de Compromís ha carregat contra la inacció tant del govern local com de la Generalitat Valenciana, liderada pel PP. "Fa més d’un any que el govern de Mazón fa anuncis buits i promet solucions que mai arriben, i mentrestant, el PP de Begoña Carrasco a Castelló no adopta cap mesura reivindicativa ni pressiona perquè aquest problema es resolga", ha denunciat Garcia.

"És urgent que l’Ajuntament passe dels anuncis buits a l’acció. La ciutadania de Castelló mereix un govern que treballe per resoldre els problemes reals, i no un que es limite a cobrir les esquenes a Mazón i el seu executiu", ha conclòs Garcia. Compromís reitera la seua demanda perquè es destinen recursos immediats a la instal·lació de gàbies al terme municipal de Castelló i s’aborden amb serietat les solucions a un problema que afecta la seguretat i la convivència a la ciutat.